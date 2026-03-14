ВСУ 'душат' российские силы на передовой с помощью новой стратегии, - The Telegraph

Украинские атаки БПЛА делают невозможной быструю переброску личного состава и техники россиян для поддержания наступательных операций.

Украина отказась бросать войска в бой, чтобы противостоять неустанным волнам российской живой силы, и вместо этого выбрала другой путь к победе – тщательно спланированую кампанию с использованием беспилотников. Теперь эта стратегия начинает приносить свои плоды, пишет The Telegraph.

Отмечается, что украинские БПЛА "душат" российские передовые силы, увеличивая так называемую "зону поражения" втрое в некоторых районах. Цель проста: сделать невозможным для российских войск переброску личного состава и техники достаточно быстро для поддержания наступательных операций.

По словам экспертов, украинские беспилотники теперь способны поражать цели на расстоянии до 150 километров от линии фронта, по сравнению с примерно 50 километрами несколько недель назад, расширяя зону поражения до беспрецедентной глубины. Границы этой зоны изменчивы и зигзагообразны в зависимости от позиций элитных подразделений украинских беспилотников.

"Беспилотники постоянно следят, постоянно наносят удары. Это замедляет их, нарушает их ритм и дает нам пространство для контроля поля боя, не отправляя людей на верную смерть", - рассказал The Telegraph солдат одного из украинских батальонов беспилотных систем.

Как отметила руководитель российской группы в Институте изучения войны Катерина Степаненко, это требует времени и огромного количества планирования, но в результате эта кампания стала поворотным моментом в ведении беспилотной войны на поле боя.

Тяжелые ударные дроны

Украина развернула тяжелые бомбардировщики-беспилотники для поражения ключевых российских систем, включая системы радиоэлектронной борьбы, зенитные установки и оборудование, позволяющее России наносить удары или перехватывать беспилотники.

"Тяжелые бомбардировщики-беспилотники дают преимущество, поскольку они способны преследовать специализированные цели. Подрывая и подавляя эти российские средства, украинские силы создают условия, в которых больше беспилотников могут летать на больших расстояниях, не будучи перехваченными или подавленными", - говорит Степаненко.

Уничтожение российской ПВО

Уничтожение российских систем ПВО, включая модели "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1", ослабило российскую оборону, октрыло воздушное пространство для беспрецедентного количества легких дронов, которые больше всего подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Нехватка средств ПВО также вынудила россиян полагаться на устаревшее оборудование, сообщили The Telegraph солдаты на передовой.

Димко Жлуктенко, солдат и аналитик 413-го полка беспилотных систем Украины, сказал: "В некоторых случаях российские подразделения, как сообщается, снимали многоствольные пулеметные установки со старых советских ударных вертолетов... и устанавливали их на самодельные грузовики с пулеметами для борьбы с беспилотниками".

При этом ВСУ не только расширяют зону поражения большим количеством беспилотников, но и используют эту возможность для проведения целенаправленной кампании против российской техники и логистических узлов, чтобы затруднить переброску техники Москвой ближе к линии фронта, отмечается в статье.

Цель состоит в том, чтобы заставить российские войска преодолевать большие расстояния пешком, чтобы добраться до своих позиций, в конечном итоге ослабив их способность удерживать оборонительные линии.

"Думаю, результаты говорят сами за себя. Россия теряет огромное количество редких систем ПВО, радаров, и нет возможности быстро их пополнить", - говорит Дмитрий Жлуктенко.

Ситуация на фронте

9 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Александровском направлении. Он отметил, что ВСУ пытаются перехватить инициативу.

В то же время, по данным мониторингового проекта DeepState, захватчики увеличивают силы в районе Гуляйполя. Фиксируется рост динамики штурмовых действий со стороны врага. Хотя экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев прогнозирует, что вполне возможно, Силы обороны смогут заманить российские войска в котлы на этом направлении.

