При этом в США четко дали понять, что вмешваться в ситуацию в Сирии не намерены.

В США встревожены развитием событий в Сирии и судьбой ее химических арсеналов.

Среди повстанцев есть и исламисты и хотя один из их лидеров, экс-террорист "Аль-Каиды" Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что его взгляды стали умеренными, но западные страны все равно относятся к нему с большим подозрением.

По данным высокопоставленного представителя американского правительства, арабские союзники США предупредили, что после падения диктатуры Асада, Сирия может стать еще более опасным убежищем для террористов.

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Как сказал BILD эксперт по терроризму Петер Нойманн, хотя США пристально наблюдают за сирийским химическим оружием, они вряд ли захотят вмешаться в ситуацию в Сирии, так как это слишком рискованно.

"Характерно, что Дональд Трамп вслед за администрацией Байдена дистанцируется от событий в Сирии. На своей платформе Truth Social он написал большими буквами: "ЭТО НЕ НАША БОРЬБА"", - отметило издание.

К тому же Белый дом заявил, что приоритеты США в Сирии заключаются в том, чтобы конфликт не способствовал возрождению "Исламского государства" и не привел к "гуманитарной катастрофе".

Ситуация в Сирии

8 декабря стало известно о падении режима Башара Асада. Вслед за этим событием стало известно, что российские войска выводят корабли из базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

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