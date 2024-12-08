Сообщается, что из Тартуса в Средиземное море вышли российский фрегат "Адмирал Григорович" и грузовое судно "Инженер Трубин".

Стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии отразился позорным бегством российского контингента с территории арабской республики. Российские войска выводят корабли из базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность. 8 декабря из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" северного флота России", - отметили в ГУР.

Также, как добавили в разведке, россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы ​​в Хмеймиме.

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Акцентируется, что вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймими финализует поражение Кремля на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 декабря командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима Башара Асада.

До этого военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс высказывал мнение, что, если режим Башара Асада в Сирии падет в результате наступления повстанцев, Россия потеряет свою единственную военную базу в Средиземном море в портовом городе Тартус. По его словам, это может иметь драматические последствия для российских усилий в Украине.

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