Гороскоп на сегодня по восточному календарю обещает некоторым знакам особенную удачу. 24 августа 2025 года, в воскресенье, наступает День посвящения, совпадающий со столпом Деревянного Быка в год Деревянной Змеи и месяц Деревянной Обезьяны. Такие дни в китайской метафизике считаются особенно сильными: начатое в них дело имеет шанс закрепиться надолго, так как поддерживается реальными возможностями и устойчивой энергией. Для шести знаков Зодиака это воскресенье станет временем, когда Вселенная откроет двери к изобилию, а удача придет в форме реальных возможностей, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Бык

Для Быка 24 августа - особенный день, ведь это столп его знака. Все, что будет начато в это воскресенье, обретет дополнительную силу. Разговор, сделка или даже небольшое решение могут оказаться поворотными. Удача проявится через стабильность и уверенность: наконец-то появится ощущение надежной почвы под ногами. Подтверждение ваших идей может прийти от близких людей, или же вы вдруг поймете, что все необходимое для шага вперед у вас уже есть. Главное - действовать спокойно и с уверенностью: именно это даст долгосрочный результат.

Змея

Энергия года Змеи продолжает поддерживать ваш рост и трансформации. В этот День посвящения вам дается шанс начать что-то важное: будь то новая стадия в отношениях, привычка, меняющая жизнь, или финансовый успех, который раньше казался недостижимым. Удача здесь не мимолетна - это фундамент, который будет определять следующие месяцы. Важно выбрать то, что вы действительно хотите сохранить, ведь столп Быка усиливает постоянство. Ваш выигрыш - в умении распознать то, что вам по-настоящему дорого, и закрепить это.

Крыса

Крыса и Бык находятся в гармонии, поэтому 24 августа станет особенно значимым днем для представителей вашего знака. Ваша удача будет связана с правильным временем и неожиданными связями. В этот день может прийти сообщение, приглашение или возможность, которую вы почти отпустили - и именно это станет поворотным моментом. Доверьтесь потоку событий: даже небольшое начало, сделанное сегодня, может перерасти во что-то большое и прочное. Энергия Быка гарантирует, что это будет устойчивый шаг вперед.

Лошадь

Для Лошади 24 августа принесет ощущение облегчения. Деревянный Бык помогает обуздать вашу порывистость и направить силы в нужное русло. То, что раньше казалось слишком сложным для старта, вдруг станет доступным. Это может быть шаг в финансах, перемена в здоровье или творческая идея, которая давно ждала воплощения. Изобилие придет через естественность: то, что будет начато, окажется легким и ненапряженным. Вы почувствуете, что этот шаг - именно ваш, и он не требует излишних усилий.

Петух

В месяце Обезьяны ваша энергия становится более острой и наблюдательной. В этот День посвящения вам дается шанс увидеть возможности, которые другие упускают. Возможно, это будет небольшой проект, сделка или начало отношений, которые со временем принесут серьезные плоды. Изобилие придет через вашу проницательность и способность доверять себе. Сегодня даже самые скромные начинания имеют шанс превратиться в значимый результат.

Свинья

Энергия Водяной Свиньи, накопившаяся в начале недели, все еще поддерживает вас. 24 августа звезды советуют направить ее на новый, более легкий и гармоничный старт. Ваша удача будет связана с тем, что приносит облегчение, а не борьбу: принятие помощи, шаг к более здоровому образу жизни или отношения, основанные на взаимности. Вы заметите совпадения и знаки, ведущие вас к спокойным и многообещающим возможностям. Именно они откроют путь к благополучию. То, что начнется в это воскресенье, станет настоящим подарком судьбы.

