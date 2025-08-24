По мнению аналитиков, единственный способ для Зеленского убедить украинцев уступить территорию — это предоставить гарантии безопасности, , подкреплённые США.

Россия требует от Украины передать ей оставшуюся часть Донбасса как условие для прекращения войны. Однако для Украины эта территория имеет стратегическое, а также крайне личное значение. Как пишет The New York Times, пока неясно, к чему приведут дипломатические усилия, возглавленные президентом США Дональдом Трампом, чтобы положить конец войне в Украине, но Донбасс в любом случае будет в центре любых переговоров.

Как отмечает издание, Донбасс - это место, где развернулась большая часть войны. Десятки тысяч солдат погибли с обеих сторон. При этом Путин годами пытался использовать Донбасс для манипулирования украинским правительством. Перед вторжением он использовал так называемые "Д/ЛНР" как клин, мешающий надеждам Украины на вступление в западные организации, такие как НАТО. И теперь он хочет не просто захватить Донбасс, но и использовать его для политического "торпедирования" Зеленского, отмечают аналитики.

"Это отравленная пилюля", — заявил Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел. "Украине придётся это проглотить, а там посмотрим, как Украина это переварит".

В комментариях NYT бывшие украинские чиновники и политологи заявили, что единственный способ для Зеленского убедить украинцев уступить территорию — это предоставить гарантии безопасности, подкреплённые США.

"Но гарантии должны быть прочными, например, с использованием европейского контингента и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак".

Балаж Ярабик, бывший политический советник Европейского Союза в Киеве, заявил, что Украина, возможно, достигла точки, когда она может согласиться на уступку территорий "в обмен на мирное соглашение, которое принесет Украине западные гарантии безопасности". Он добавил: "Если в обмен она избавится от Донбасса, я думаю, так и будет".

Трамп заявлял, что Россия в обмен на Донбасс может вернуть часть территории, возможно, небольшие участки на северо-востоке Украины, и считает это выгодным решением.

Администрация Трампа считает, что "эти земельные обмены действительно выгодны для Украины, поскольку они уверены в скором падении Донбасса, и тогда у Украины не будет возможности вести дальнейшие переговоры", — заявил президент киевского исследовательского центра Максим Скрипченко.

Однако, по его словам, украинцы видят это иначе. Продвижение России в регионе в последние три года было медленным, и уступка остальной части Донбасса сейчас также означала бы передачу городов и укреплений, которые могли бы помочь России начать будущее вторжение.

Ситуация на Донбассе

Как писало издание Reuters, Путин во время саммита на Аляске потребовал от Украины отказаться от Донбасса, от амбиций вступить в НАТО, сохранять нейтралитет и не допускать западные войска в страну. Однако президент Украины неоднократно заявлял, что украинские территории не отдаст.

При этом во время встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры сравнили передачу Донбасса под контроль РФ с тем, если бы США пришлось отдать часть Флориды. Эта аналогия произвела сильное впечатление на Трампа.

