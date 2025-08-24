Артистка призналась, что это была ее мечта.

Популярная украинская певица Анна Тринчер поразила подарком, который сделала себе на день рождения.

В начале августа артистка отпраздновала свое 24-летие. А только на днях рассекретила, что осуществила свою давнюю мечту - подарила себе автомобиль марки BMW. Видео с машиной она опубликовала в своем Instagram.

"Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо, когда осуществляются твои мечты. Сейчас, после долгого пути трансформаций, переосмыслений и возрождения, я могу уверенно сказать - подарки от других никогда не сравнятся с тем, что ты даришь себе сам. Я купила машину. Именно ту, которую хотела! Поздравляю себя с этим достижением и искренне надеюсь, что вы порадуетесь вместе со мной", - написала Анна.

Певица добавила, что этот подарок стал для нее наградой за правильно выбранный путь много лет назад.

"Эта машина - моя награда за то, что когда-то я выбрала свой путь и не сошла с него, как бы ни было трудно. Это подарок себе на 24-й день рождения, благодарность за постоянную внутреннюю и внешнюю работу. Впереди еще много работы, но я уже стремительно врываюсь в новый этап своей жизни", - отметила Тринчер.

Напомним, ранее Анна Тринчер заговорила о любви после развода со скандальным блогером.

Вас также могут заинтересовать новости: