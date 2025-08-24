Кроме того, дроны нанесли удар по НПЗ.

В ночь на 24 августа в Курчатове (Курская область РФ) прогремели взрывы. Об этом сообщили в пропагандистском Telegram-канале Shot.

По предварительной информации, в городе, где находится Курская атомная электростанция, сработала система противовоздушной обороны.

"Очевидцы рассказали Shot, что слышно было не менее 5-6 взрывов в пригороде Курчатова, начиная с 00:30 ночи. Предварительно система ПВО сбивала украинские дроны типа "Лютый". Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", - отметили в сообщении.

В то же время в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ написали, что после атаки дронов и работы ПВО местные жители зафиксировали пожар в районе Курской АЭС.

После этого в пресс-службе Курской АЭС заявили, что 24 августа в 00:26 вблизи электростанции ПВО сбила боевой БпЛА ВСУ.

"При падении аппарат сдетонировал, в результате поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50%. Пострадавших нет", - добавили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас на Курской АЭС работают три энергоблока, четвертый находится в плановом ремонте.

"1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям", - заверили в сообщении.

В свою очередь в Минобороны России заявили об уничтожении 95 украинских БпЛА над 13 регионами и Крымом. В целом БпЛА были сбиты в Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областях, в Татарстане, а также в оккупированном Крыму.

Кроме того, по информации росСМИ, украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Такие данные подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что над портом было уничтожено 10 беспилотников.

"Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС", - подчеркнул Дрозденко.

По предварительной информации, раненых нет, а прием самолетов в аэропорту Пулково приостановлен.

Также росСМИ сообщили, что украинские дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. Всего там было слышно 20 взрывов.

По словам губернатора региона Дмитрия Федорищева, целью атаки стал "объект промышленного предприятия".

Также из-за атаки на Ленинградскую область в аэропорту Пулково задержали десятки рейсов, люди спали на ковриках в терминалах.

Как сообщили росСМИ, на запасные аэродромы отправились 39 рейсов, более чем на два часа было задержано более 60 рейсов.

Атаки дронов на территории РФ - последние новости

Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что ВСУ снова атаковали узел нефтепровода "Дружба" в России. Предыдущая атака привела к тому, что РФ временно прекратила работу магистрали, из-за чего Венгрия не получала несколько дней нефть.

"НПС "Унечо" - пошла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов. Путешествие Птиц СБС хробачими НПЗ продолжается...", - отметил "Мадьяр".

Также сообщалось, что дроны атаковали НПЗ в Ростовской области, в результате чего в Воронежской области остановилось движение поездов. Отмечается, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, что составляет около 1,9% российских производственных мощностей.

Вас также могут заинтересовать новости: