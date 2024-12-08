Государственное телевидение Сирии объявило о падении режима Асада

Послание к народу сопровождалось патриотической и революционной музыкой.

Сирийские повстанцы взяли под свой контроль государственное телевидение страны. Канал прервал регулярный эфир, чтобы объявить о падении режима Башара Асада, пишет CNN.

Сообщение о падении диктаторского режима Асада сопровождалось революционной и патриотической музыкой. В эфире государственного вещателя провозгласили "победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада".

"Мы призываем великий сирийский народ защитить государственную и частную собственность", - говорилось в послании.

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Как сообщал УНИАН, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада

Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Тем временем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали объявил, что готов поддержать непрерывность правления и будет сотрудничать с любым руководством, которое выберет сирийский народ.

Самолет президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск. Воздушное судно летело в неизвестном направлении, а затем исчезло с радаров.

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