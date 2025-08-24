Эксперт считает, что вряд ли что-то сбросит с пьедестала американскую или европейскую валюту.

Последняя неделя августа на валютном рынке Украине будет мягкой и без сенсаций. На данный момент курс доллара более прогнозируемый, чем евро, но это не является серьезной проблемой.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, что почти исключены глобальные события, которые могли бы сбросить с пьедестала доллар или евро.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 31 августа будет находиться в пределах 41,4 - 41,8 гривни на межбанке и 41,4 - 41,8 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить до конца августа 2025 года 4140 - 4180 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41400 - 41800 гривень.

В то же время эксперт считает, что курс евро будет находиться в пределах 48 - 49 гривень на межбанке и 48 - 49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 31августабудут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евров гривнях обойдутся в 48000 – 49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс доллара в Украине в августе вряд ли удивит резкими изменениями.

По его мнению, официальный курс доллара будет в пределах 41,8-42,4 гривни, а евро же может колебаться в диапазоне 48,5-50 гривень.

