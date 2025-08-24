Осадки ожидаются практически по всей стране, кроме юго-востока.

На День Независимости, 24 августа, в Украине будет мокрая и свежая погода. Осадки ожидаются практически по всей стране, только на юго-востоке будет сухо. Столбики термометров на западе и севере покажут +15°...+20°. На остальной территории будет +20°....+25° и только местами на юго-востоке воздух прогреется до +27°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины после небольшого перерыва сегодня снова начнутся дожди. Ожидается небольшая облачность и кратковременные небольшие осадки. Тут будет прохладнее всего, +15°...+18°.

На севере воздух прогреется до +16°...+20°. Тут также пройдут дожди, только в Сумской области будет преобладать сухая и практически безоблачная погода.

В восточных областях сегодня будет сухо и немного облачно. Температура тут ожидается от +22° на Харьковщине до +27° в Луганской области.

В центральной части Украины местами пройдут дожди, а температура будет от +17° до +24°.

На юге Украины День Независимости будет сухой и теплый. Столбики термометров тут поднимутся выше всего, +24°...+27°.

24 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

24 августа - день Федора и Василия. Если дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.

