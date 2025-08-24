Ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM).

Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой американских чиновников, администрация Трампа одобрила продажу на прошлой неделе. Ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

В то же время несколько чиновников США заявили, что для использования ERAM с дальностью действия от 150 до 280 миль (240–450 км) Украине потребуется одобрение Пентагона.

Издание напоминает, что администрация Байдена поставила Украине сотни комплексов ATACMS, начиная с 2023 года. Ограничения на применение ATACMS на территории России, первоначально введенные при Байдене, были сняты осенью 2024 года после того, как северокорейские войска вступили в войну на стороне России.

Последние комплексы ATACMS, разрешенные к отправке на Украину администрацией Байдена, прибыли весной, и, по словам чиновников, у Киева остался лишь небольшой запас.

Дальнобойные ракеты для Украины

Ранее Трамп заявлял, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты JASSM и подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве.

Тем временем WSJ пишет, что Пентагон уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Оьтмечается, что как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила отказ.

Издание пишет, что Пентагон отказался выдать разрешение на проведение атак, поскольку Белый дом пытался убедить Москву начать мирные переговоры.

