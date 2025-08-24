По словам психолога, прочность отношений заключается в безопасности и доверии.

Когда люди находятся в долговременных отношениях, то появляется много мифов, в том числе и о том, что парам становится скучно. Как пишет американский психолог Марк Треверс для CNBC make it, в эти мифы легко поверить, ведь жизнь становится напряженной и рутинной.

Однако, по словам эксперта, пары в здоровых отношениях имеют привычку ежедневно обсуждать важные вещи. Поэтому Треверс назвал пять вещей, о которых они постоянно разговаривают.

Состояние их отношений

Пары в счастливых отношениях всегда проверяют, счастлив ли другой партнер.

Видео дня

"В некоторые дни это означает спросить: "Ты чувствуешь себя любимым? Поддержанным? Связанным?" В другие дни это означает выразить благодарность, посмеяться над любимым воспоминанием или поговорить о том, что они с нетерпением ждут, чтобы сделать вместе. Такие ежедневные разговоры помогают предотвратить перерастание мелких недоразумений в более серьезные проблемы", - подчеркнул психолог.

Чем они любят заниматься

В крепких отношениях оба партнера интересуются тем, что увлекает другого. К примеру, это может быть песня, книга или другое хобби, которым они увлекаются.

"Независимо от того, совпадают ли их интересы, они остаются любопытными к увлечениям друг друга. Это то, что поддерживает искру в отношениях. На протяжении лет совместной жизни эти небольшие новости напоминают друг другу о, пожалуй, самом важном, о чем следует помнить в отношениях: "Мы постоянно растем и развиваемся, и мы делаем это вместе"", - заверил Треверс.

Их мечты о будущем

Пары, которые счастливы в браке, никогда не стоят на одном месте. Они часто разговаривают о приобретении дома, путешествиях, бизнесе или воспитании детей.

"Обсуждение мечтаний, независимо от того, насколько они реалистичны или фантастичны, помогает ориентировать отношения на будущее, вселяя общее ощущение цели и возможностей. Даже если мечту невозможно воплотить сразу, обсуждение её позволяет партнёрам следить за ценностями друг друга", - подчеркнул психолог.

Их страхи и факторы стресса

Счастливые пары не стесняются говорить о том, что их смущает. В здоровых отношениях человек должен чувствовать себя в безопасности, чтобы решать со своим партнером те или иные проблемы и не бояться осуждения.

"Независимо от того, это тяжелый день на работе, длительная неуверенность или даже страх относительно самих отношений, они доверяют своему партнеру, что тот отреагирует с эмпатией. Со временем такая ежедневная практика эмоциональной честности формирует прочное чувство безопасности. Оба партнера никогда не будут чувствовать, что им приходится нести свое бремя в одиночку", - добавил Треверс.

Их случайные мысли

Счастливые пары всегда делятся своими мыслями и не переживают за то, что их не услышат.

"Я всегда напоминаю парам, что большая часть построения успешных отношений заключается в том, чтобы быть сознательным в выборе тем для разговоров. Пары, которые остаются связанными день за днём, создают общее пространство для любопытства, роста и радости", - подытожил психолог.

Другие советы психологов

Ранее психолог объяснил, что происходит, когда вы уходите от нарцисса. По его словам, оставлять нарцисса безопасным путем почти невозможно. Сперва они могут изображать задабривание, давать пустые обещания или даже угрожать, пытаясь заставить вас остаться.

Также психолог рассказал, что делать, если все вокруг советуют разорвать отношения. Он отметил, несмотря на то, что советы могут быть хорошими, стоит относиться к ним с осторожностью.

Вас также могут заинтересовать новости: