Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с 34 годовщиной восстановления независимости нашего государства. По его словам, этот день мы отмечаем в бою с извечным врагом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей Независимости. Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые получали самостоятельную Украину потом и кровью", - подчеркнул Сырский.
По словам главнокомандующего, независимость не дарят, за нее борются и утверждают, ведь это - дело сильных.
"Настоящая Независимость невозможна без сильной и современной армии. За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего...", - добавил он.
Сырский поблагодарил каждого украинца, который защищает нашу страну, борется за свободу с оружием в руках и уничтожает противника.
"Я убежден: мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер. Слава Украине! Героям слава!", - отметил главнокомандующий.
День Независимости Украины - что известно
Каждый год Украина отмечает День Независимости 24 августа. В этот день 1991 года Верховная Рада созвала внеочередное, чрезвычайное заседание, на котором было принято постановление о независимости.
В декабре был проведен всеукраинский референдум, тогда большинство украинцев подтвердили, что хотят жить в своем независимом государстве.
Известно, что до полномасштабной войны и введения военного положения День Независимости всегда праздновали, устраивая концерты, народные гуляния, ярмарки и другие мероприятия, однако сейчас официальных празднований не планируется из-за угрозы обстрелов.