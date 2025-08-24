Главнокомандующий ВСУ уверен, что украинцы смогут отстоять свою независимость.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с 34 годовщиной восстановления независимости нашего государства. По его словам, этот день мы отмечаем в бою с извечным врагом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей Независимости. Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые получали самостоятельную Украину потом и кровью", - подчеркнул Сырский.

По словам главнокомандующего, независимость не дарят, за нее борются и утверждают, ведь это - дело сильных.

"Настоящая Независимость невозможна без сильной и современной армии. За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего...", - добавил он.

Сырский поблагодарил каждого украинца, который защищает нашу страну, борется за свободу с оружием в руках и уничтожает противника.

"Я убежден: мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер. Слава Украине! Героям слава!", - отметил главнокомандующий.

День Независимости Украины - что известно

Каждый год Украина отмечает День Независимости 24 августа. В этот день 1991 года Верховная Рада созвала внеочередное, чрезвычайное заседание, на котором было принято постановление о независимости.

В декабре был проведен всеукраинский референдум, тогда большинство украинцев подтвердили, что хотят жить в своем независимом государстве.

Известно, что до полномасштабной войны и введения военного положения День Независимости всегда праздновали, устраивая концерты, народные гуляния, ярмарки и другие мероприятия, однако сейчас официальных празднований не планируется из-за угрозы обстрелов.

