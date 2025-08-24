Путин осознаёт, что открылось окно возможностей для прекращения войны.

Российский лидер Владимир Путин, похоже, искренне заинтересован в том, чтобы попытаться заключить устраивающую его сделку по Украине. Однако проблема заключается в том, что он вполне готов и продолжить войну. Об этом пишет политический обозреватель Марк Галеотти в статье для The Times.

Как пишет аналитик, препятствием для всех предыдущих дипломатических усилий до сих пор было нежелание Запада публично признать то, что Украина не собирается ни вступать в НАТО, ни возвращать оккупированные территории в ближайшее время, и что Путин не согласится на прекращение огня до мирных переговоров.

Однако президент США Дональд Трамп открыто заявил об этом как во время встречи с Путиным на Аляске, так и на встрече в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в понедельник. Это, как ни странно, открыло путь к диалогу, считает Галеотти.

Однако действия Трампа также нарушили привычный ход дипломатии, отмечает он.

"Саммиты обычно следуют за месяцами кропотливой работы "шерп" — переговорщиков, экспертов и дипломатов, — и к моменту встречи лидеров соглашение, по сути, уже согласовано. В данном случае детальная работа ещё не проделана, а это значит, что сложно точно определить, насколько далеко Путин готов зайти ради мира".

Где же красные линии?

Загадка усугубляется российским стилем ведения переговоров. Вместо того чтобы идти на взаимные уступки и постепенно приближаться к соглашению, Кремль склонен до последней минуты выдвигать нелепые, даже чрезмерные требования. В результате становится непонятно, где настоящая красная линия, а где — переговорный гамбит, отмечает аналитик, приводя в пример требование Путина передать часть Донецкой области в качестве платы за урегулирование линии фронта.

Также и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не предлагает никаких компромиссов, ранее поставив под сомнение легитимность украинского правительства и потребовав наложить вето на любые гарантии безопасности для Украины.

"Точно так же и предложение Путина о том, что если Зеленский хочет с ним встретиться, то ему следует приехать в Москву, было не настоящим приглашением, а издевательством: местью за попытку украинского президента в мае уговорить его на встречу в Стамбуле".

Однако, хотя непримиримые заявления были громкими, были и намёки на гибкость, отмечает аналитик. Так, лояльные московские СМИ заметно менее критически относятся к предполагаемой "нелегитимности" Зеленского, смягчая свою позицию, чтобы не ставить Путина в неловкое положение в случае его встречи.

Что ещё важнее, чиновники и эксперты, близкие к Кремлю, дают понять, что возможностей для маневра больше, чем следует из официальных заявлений, пишет Галеотти. В частности, орграничения численности украинских вооружённых сил, по словам одного из них, представляют собой попытку Москвы "попытать счастья", в то время как в вопросе гарантий безопасности наблюдается определённая готовность принять меры, не основанные на базировании вооружённых сил НАТО в стране. Это может открыть возможности для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины с помощью авиабазы ​​поблизости - или обязательства по резкому увеличению численности войск после любого вторжения на границу.

"Как сказал мне один высокопоставленный западный дипломат в Москве: "Нет никаких гарантий, что это к чему-то приведет, но, безусловно, есть сигналы того, что возможностей для переговоров может быть больше, чем в прошлом".

Хочет ли Путин сделку?

Похоже, российский лидер осознаёт, что открылось окно возможностей, и у него есть причины — помимо желания просто не провоцировать Трампа — посмотреть, что из этого получится. Отчасти это продиктовано циничными причинами: выставить Зеленского препятствием на пути Трампа к Нобелевской премии мира или обострить существующую напряжённость в Европе. Однако Путин также осознаёт издержки и риски новой войны, которыая несёт риск эскалации общественного недовольства, отмечает аналитик .

"России не нужно вести бесконечную войну; ей просто нужно быть способной воевать дольше, чем Украина. В свете последних событий на поле боя, трудностей, с которыми сталкивается Киев с набором войск, и сокращения объёмов помощи США, Путин считает — верно или нет — что время на его стороне".

В то же время, поскольку Путин не желает скорейшей встречи с Зеленским, ключевым недостающим звеном является российско-украинский диалог. Обе стороны заявляют о готовности к переговорам, но ни одна из них не смягчает свою позицию и не идёт навстречу друг другу. Это означает, что реальная готовность Путина к торгу остаётся непроверенной.

"Однако Киеву пора взять инициативу в свои руки и… настойчиво добиваться возобновления более серьёзных переговоров, пусть даже только для того, чтобы заставить Путина раскрыть карты", - считает аналитик.

Встреча Путина и Зеленского

Как писал УНИАН, президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнения, что встреча лидеров Украины и России может состояться в ближайшее время. По его мнению, россияне будут продолжать наступление на фронте, пока им это удается.

Также ранее первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что Владимир Зеленский готов обсудить вопрос украинских территорий, но только на встрече с Путиным, и отправной точкой должна быть линия соприкосновения.

