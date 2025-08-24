'Украинцы есть и будут на этой земле': Зеленский обратился к народу в День независимости

По его словам, мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире.

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости обратился к украинцам и поздравил их с праздником. Соответствующее обращение главы государства на Майдане Независимости в Киеве опубликовано в его Telegram.

"Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире", - сказал он.

По словам президента, Украина верит, что сможет достичь мира на всей своей земле.

"Украина на это способна. Потому что Украина имеет характер. Каменную выдержку, взгляд, который мы не отводим, и руки, обожженные огнем и временем, но сильные. Руки, которые держат щит и защищают свое", - отметил Зеленский.

Он отметил, что сегодня независимость закаляется на поле боя, независимость закрывает небо каждую ночь, она спасает жизни в больницах, она тушит огонь, учит.

"Независимость не спит круглосуточно, работая на оборонных предприятиях, потому что так важно, чтобы наши воины имели все, чтобы независимость имела все, чтобы защитить себя... Когда от врага мы слышим каждый день: "Нет такого государства, нет такой нации". И когда мы ежедневно доказываем обратное. Мы доказываем, что украинцы есть, и украинцы будут на этой земле, на этой площади, где через сто лет будут стоять следующие поколения и через сто лет будут отмечать здесь День независимости Украины", - сказал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина не ждет жестов доброй воли, а имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо нам.

"Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает, мир это уважает, уважает Украину, воспринимает ее равной... Сегодня и США, и Европа соглашаются: Украина еще не победила, но уж точно не проиграет. Украина завоевала свою независимость", - заявил глава государства.

День независимости Украины

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с 34 годовщиной восстановления Независимости нашего государства. По его словам, этот день мы отмечаем в бою с извечным врагом. "Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей Независимости. Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые получали самостоятельную Украину потом и кровью", - подчеркнул Сырский.

По словам главнокомандующего, независимость не дарят, ее борются и утверждают, ведь это - дело сильных.

