24 августа 2025 года Украина празднует 34-ю годовщину принятия Акта провозглашения независимости.

Обычно после провозглашения независимости начинается война за независимость, потому что империи никого добровольно не отпускают (а когда отпускают, то войну за независимость начинают соседи, потому что они не отпускают).

Наша война за независимость оказалась сильно отложенной. Часто говорят, что мы потеряли годы, когда должны были к ней подготовиться. Это и так, и не так. Если бы мы начали готовиться, война началась бы раньше. Война потому и началась позже, что мы не готовились - практиковали "многовекторность" и другие способы обмануть себя и историю.

Видео дня

Пока мы были в орбите империи, война не была нужна, нас держали газовой трубой и телевидением, церковью и деньгами. Как только мы вознамерились разорвать с империей, война началась немедленно. Если бы мы это сделали, скажем, в 1994-м, тогда же была бы война.

Иными словами, мы и выиграли время, и потеряли время. Но я не уверен, что у нас были бы шансы в 1994-м.

Мы прошли эти тридцать четыре года, выжимая "совок" из себя и государственных институтов, из экономики и армии, из культуры и школы. Результаты умеренные, если брать в среднем.

Но надо брать не в среднем.

У нас есть новое поколение, которое не имеет с "совком" ничего общего. У нас есть новые воинские части и подразделения, которые не имеют ничего общего с советской армией. У нас есть украинский бизнес, который не имеет ничего общего с советской экономикой. У нас есть новая культура, выросшая не из "совка".

В то же время есть люди, институты и сообщества, которые пока прошли лишь небольшой отрезок нужного пути. Разрыв с "совком" (двойной - как по имперской линии, так и по коммунистической) происходит неравномерно.

За это каждый человек отвечает сам. За выдавливание "совка" из себя. Из своей организации, предприятия, воинской части, религиозной общины, учреждения и так далее. Из своих отношений с другими людьми. Эту работу невозможно делегировать, она должна быть сделана самостоятельно. Кто-то делает это активнее и быстрее, кто-то медленнее, кто-то еще размышляет, нужно ли оно вообще.

Независимость - это не событие, а процесс, и каждый человек сам отвечает за свою частичку этого процесса.

День Независимости - лишь повод проверить, где мы есть, сколько мы прошли на данный момент.

Всем поздравления!