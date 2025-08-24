Артур Логай рассказал подробности инцидента.

Популярный украинский актер театра и кино Артур Логай, который известен по сериалам "Коп из прошлого", "Великі Вуйки" и фильму "Песики", серьезно травмировался.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Оказалось, что Артур оторвал палец на правой руке. Эта травма произошла на скалодроме в торгово-развлекательном центре в Киеве.

"Мне оторвало палец. Это не шутка. Это произошло три недели назад. Вечер, я приехал за полчаса до закрытия на скалодром к жене и к малому, чтобы провести время вместе. Мы начали лазить. На одной горке я пролез ее сначала за 14 секунд, потом говорю: "Смотри, сейчас будет за 12". Пролез за 12 и говорю: "Сейчас пролезу за 10 секунд". Там есть такая кнопка, которую ты нажимаешь когда стартуешь, и идет время, и в конце нажимаешь на стоп. Вот я нажал стоп, и в этот момент обручальное кольцо на правой руке зацепилось за эту кнопку, и в этот момент трос был не в сильном натяжении, потому что я уже отпустил руку, и должен был бы спускаться, но произошел рывок и палец зацепился. Я увидел, как мой палец буквально моментально отрывается и летит вниз. И я спустился. Забрал палец. Дальше была скорая", - рассказал подробности инцидента Логай.

Актер сильно напугался, ведь у него уже были запланированные съемки через неделю. Однако, к сожалению, палец не удалось пришить.

"Когда я был в больнице, то говорил: "Боже, пожалуйста, пришейте палец, потому что мне нужно на работу". Но, к сожалению, из-за травматического характера этого отрыва пришить палец не смогли. Я всегда снимал обручальное кольцо везде, а в этот раз забыл, что оно на пальце, и не снял. Поэтому всегда, во время любых физических активностей на любых спортивных площадках, снимайте все украшения. Все снимайте. Даже если вам об этом не говорят. Потому что есть места, где говорят "снимите". Это ваша ответственность тоже - думать о себе, заботиться о своей безопасности", - подчеркнул Артур.

Напомним, ранее Артур Логай попал в больницу. Актер перенес операцию.

