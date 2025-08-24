Артист также ответил, общаются ли они сейчас.

Известный украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта признался, общается ли со своим братом.

По словам артиста, у его 60-летнего брата другие политические взгляды. Мужчины и раньше спорили по этому поводу, а после начала полномасштабной войны прекратили общение.

"Примерно с апреля 2022 года мы прекратили общаться, и так продолжается по сей день. Я так понимаю, что душой он до сих пор застрял в СССР. Мы много лет спорили на эту тему, но я так и не нашел слов, чтобы убедить его, что Советский Союз - это плохо. Там он себя помнит молодым, а сейчас - не чувствует нужным. Вероятно, именно эти мысли тянут назад в прошлое. Наше общение оборвалось после одного разговора. Он попросился приехать ко мне в Киев, когда в Харькове было очень горячо. Я согласился, но, зная его убеждения, поставил условие записать видео с простым месседжем: "Путин - х*й*о". Он отказался. Я сказал: "Если ты не готов изменить убеждения и до сих пор веришь, что "русский мир" тебя спасет, то нам не о чем говорить", - вспомнил Фагот в интервью OBOZ.UA.

Михайлюта добавил, что иногда брат присылает картинки на праздники только его бывшей жене. Но однажды артист все же сделал шаг на встречу к примирению с родным человеком, но не получил никакого ответа.

"Как-то мы были в Харькове, снимали клип на песню "Знайди мене". Во время паузы я взял машину и поехал на мамину могилу. Попасть туда - это сейчас целый квест, потому что кладбище заросло, многие люди уехали и некому ухаживать. Но я все же нашел могилу, убрал, сделал фото и отправил брату - сделал шаг навстречу. Он сообщение увидел, но никак не отреагировал. Жена разделяет его взгляды. Возможно, это от нее и идет, она родом из-под Тамбова, этническая русская", - отметил Олег.

