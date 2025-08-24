Цель Москвы - трасса Доброполье-Краматорск - осталась под контролем Украины.

11 августа российские войска прорвали украинскую оборону в Донецкой области и продвинулись минимум на шесть миль вглубь территории. Это стало одним из самых глубоких вторжений за последние месяцы, вызвав беспокойство относительно возможного наступления на стратегические города Константиновку и Покровск.

Впрочем, украинская армия сорвала план противника, пишет The Telegraph. Уже 12 августа силы корпуса "Азов" начали контратаку, которую Генштаб назвал "активными мерами".

"В течение нескольких дней после наступления российские солдаты оказались в окружении корпуса "Азов", одного из элитных подразделений Украины. Это вторжение, одно из самых глубоких со времен перехода к изнурительной войне, быстро превратилось в дорогостоящий и смертельный провал", - пишет издание.

Видео дня

К 14 августа ситуация была стабилизирована, а захваченные села - освобождены. Особенно опасным было намерение Москвы установить контроль над трассой Доброполье-Краматорск, ключевой артерией для снабжения украинских войск на востоке. Однако благодаря быстрому реагированию подразделения "Азов" эта стратегическая дорога осталась под контролем Киева.

Бывший британский морпех Шон Пиннер, который служил в составе "Азова", назвал тактику россиян "самоубийственными миссиями".

"Нет ни одного участка линии фронта, который не был бы виден на экране телевизора", - сказал он, описывая наблюдения вдоль линии фронта. Он добавил: "Это почти непроницаемый "железный занавес" из дронов".

Несмотря на то, что бои идут все ближе к Доброполью, украинские военные уверяют: ситуация под контролем. "В Покровске на самом деле становится спокойнее", - отметил один из бойцов.

Прорыв оккупантов на Донбассе

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны имели успехи. Вероятно, украинские бойцы зачистили несколько населенных пунктов возле Доброполья и выбили россиян из районов Веселого и Грузского. Также подтверждено освобождение Рубежного, Нововодяного, Петровки и Золотого Колодезя.

Впоследствии главком Александр Сырский подтвердил, что на Покровском направлении от российских оккупантов зачищено 6 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: