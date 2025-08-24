Агропроизводители неохотно предлагают зерно высокого качества на внутренний рынок.

Хотя урожай зерновых в этом году несколько хуже прошлогоднего, его достаточно для обеспечения внутреннего спроса, поэтому критических рисков для производства нет. Но есть нюанс относительно качества.

Об этом УНИАН рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко.

"Качественная мука невозможна без зерна 2-го класса. Поскольку агропроизводители неохотно предлагают его на внутренний рынок, мукомольные предприятия не всегда могут сформировать достаточные партии. Поэтому цена на муку не снижается даже в период сбора урожая", - рассказывает Дученко.

По данным директора "Киев Хлеба", сегодня тонна пшеничной муки высшего сорта стоит около 15 000 грн, а первого - 14 500 грн. До конца года цена может вырасти еще на 2 000 грн.

"Учитывая то, что доля муки в себестоимости хлеба составляет 40%, ее подорожание добавит около 5% к себестоимости. В целом до конца 2025 года хлеб может подорожать до 20%", - отметил Дученко.

Таким образом, производители хлеба будут вынуждены либо повышать цены, либо производить продукт более низкого качества для внутреннего рынка. В то же время экспорт продукции заграницу растет быстрыми темпами - она соответствует вкусам требовательных европейцев.

Директор "Киев Хлеба" отмечает две четкие тенденции: сокращение потребления мягких кондитерских изделий, сдобы и "дорогих" видов хлеба на внутреннем рынке рядом с вышеупомянутым стремительным ростом экспорта.

"Например, экспорт наших мягких кондитерских изделий с начала полномасштабного вторжения вырос в 8 раз. В целом отмечается рост экспорта по всем направлениям. Сегодня 12% нашего экспорта приходится на мягкие кондитерские изделия, а 88% - на продукты длительного хранения, хлебобулочные изделия и замороженный хлеб", - рассказал он.

Европейский потребитель становится более требовательным и постепенно отходит от замороженного хлеба. В то же время спрос на продукцию длительного хранения и функциональные хлебобулочные изделия растет. Именно здесь украинские производители имеют перспективу закрепиться, уверен Дученко.

Продовольственная инфляция в Украине остается высокой, хотя темпы ее постепенно замедляются. Так, по сравнению с июлем прошлого года цены на продукты выросли почти на 20%. Причем больше всего подорожало мясо и мясные продукты - на 25,4%. Хлеб, хлебобулочные и мучные изделия прибавили в цене 15,7%.

Прогноз по цене хлеба в Украине до конца года не пессимистический. Больше беспокойства вызывает ситуация уже после Нового года. Если фермеры и в дальнейшем будут воздерживаться от продаж или продавать рожь небольшими партиями, дефицит на внутреннем рынке может усилиться.

