Королевский флот прогнал 'подозрительный' российский корабль

Он бросил якорь возле важных подводных кабелей в Бристольском проливе.

Королевский флот Великобритании отслеживал подозрительное российское судно, которое в течение 14 часов стояло на месте над подводными кабелями передачи данных в Бристольском заливе, а затем заставил его покинуть британские воды.

Как сообщает The Telegraph, грузовое судно "Синегорск" вошло в Бристольский канал во вторник вечером и стало на якорь примерно в двух милях от Майнхеда, на северном побережье Сомерсета.

Место швартовки "Синегорска" находилось менее чем в миле от подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих Великобританию с США, Канадой, Испанией и Португалией. Официальные лица приказали судну покинуть британские воды после того, как россияне заявили, что они проводят необходимый ремонт для обеспечения безопасности.

Отмечается, что через 14 часов с военно-морской авиабазы в Йовилтоне, Сомерсет, был отправлен вертолет RN Wildcat, что побудило российский экипаж поднять якорь и вернуться в море. Теневой министр по вопросам безопасности Великобритании Алисия Кернс сказала:

"Перемещения этого российского судна выглядят крайне подозрительными. Это еще одно напоминание о постоянных и опасных угрозах, с которыми сталкивается наша страна со стороны Путина и его союзников".

Последний зарегистрированный заход Синегорска в порт состоялся три недели назад в Архангельске, который является штаб-квартирой Северного флота ВМС России.

Российские корабли у берегов Великобритании

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе российский нефтяной танкер MT General Skobelev прошел через Ла-Манш в сопровождении Королевского флота Великобритании.

Корабли и самолеты Королевского флота были задействованы для слежения за российскими военно-морскими и вспомогательными судами во время очередной плановой двухдневной операции в Ла-Манше, тесно сотрудничая с союзниками по НАТО для мониторинга передвижения российских подразделений, возвращающихся из Средиземного моря.

