Великобритания помогла США задержать российский нефтяной танкер

Минобороны Великобритании заявило, что оказало помощь в захвате танкера "Маринера" по просьбе правительства США.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что Великобритания оказала "поддержку" США во время операции по захвату судна Bella 1/ Marinera. Об этом пишет The Guardian.

"Вооруженные силы Великобритании оказали заранее спланированную оперативную поддержку, включая размещение, американским военным силам, перехватившим Bella 1 в районе между Великобританией, Исландией и Гренландией после запроса США о помощи. RFA Tideforce оказала поддержку американским силам, преследовавшим и перехватывавшим Bella 1, а Королевские ВВС обеспечили наблюдение с воздуха", - сказано в заявлении.

Отмечается, что отношения Великобритании и США в области обороны и безопасности "являются самыми глубокими в мире, и Великобритания оказала поддержку в полном соответствии с международным правом".

Министерство обороны Великобритании добавило, что корабль "первоначально шел под ложным флагом", а затем "отключил свои транспондеры в море и попытался снова выйти под флагом, находясь под преследованием, что указывает на его гнусные связи с глобальным обходом санкций":

"Недавние оценки показывают, что судно Bella 1 было замешано в незаконной деятельности, связанной с международным терроризмом и преступностью, включая "Хезболлу", и являлось частью сети растущей теневой активности, которая подпитывает и финансирует противоправную деятельность по всему миру. Флагирование судна Россией демонстрирует их роль в этой взаимосвязанной теневой деятельности, которую мы наблюдаем по всему миру, которая угрожает нашей национальной безопасности, наносит ущерб нашей экономике и подрывает глобальную безопасность".

Танкер RFA Tideforce, один из четырех танкеров класса Tide, находящихся на службе в Королевском вспомогательном флоте, прибыл туда для заправки американских средств, участвующих в миссии. Источник в Королевском флоте сообщил, что неясно, требовалось ли вообще какое-либо топливо.

Что говорят в РФ

В МИД РФ сообщили, что Москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на шедшее под флагом России судно "Маринера".

"РФ требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне "Маринера", соблюдать их права и интересы, добавили в ведомстве. Также США не должны препятствовать скорейшему возвращению находящихся на танкере россиян на родину", - уточнили в МИДе.

Задержание танкеров "теневого флота"

Сегодня американские военные захватили российский танкер Marinera (Bella 1). По данным Reuters, "рядом находились российские военные корабли, в том числе подлодка", ранее отправленные Россией для охраны судна.

Позже США задержали второй танкер "теневого флота" РФ. Речь идет о судне M/T Sophia, которое "действовало в международных водах и занималось незаконной деятельностью в Карибском море".

