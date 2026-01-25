Корабли британского флота следили за российским танкером во время операции в Ла-Манше

Российский нефтяной танкер MT General Skobelev прошел через Ла-Манш в сопровождении Королевского флота Великобритании.
Как сообщает издание Navy Lookout, корабли и самолеты Королевского флота были задействованы для слежения за российскими военно-морскими и вспомогательными судами во время очередной плановой двухдневной операции в Ла-Манше, тесно сотрудничая с союзниками по НАТО для мониторинга передвижения российских подразделений, возвращающихся из Средиземного моря.
Для мониторинга их деятельности британский флот выделил два патрульных корабля – HMS Mersey и HMS Severn при поддержке морского вертолета Wildcat из 815-й эскадрильи ВМС.
HMS Mersey сначала взял на себя обязанности слежения, когда российская группа приближалась к водам Великобритании, после постоянного мониторинга подразделениями НАТО через Бискайский залив. По мере продвижения транзита HMS Severn присоединился к операции вблизи острова Уайт, действуя в тесной координации с Mersey и вертолетом Wildcat, находившимся на борту.
"Объединенное изображение поверхности и с воздуха позволило детально отслеживать перемещение группы, собирать данные с датчиков и сообщать в режиме реального времени о перемещении группы через один из самых оживленных морских коридоров в мире. HMS Severn осуществлял наблюдение за выходом российских судов из Ла-Манша и входом в Северное море, прежде чем ответственность была официально передана Королевскому флоту Нидерландов", - пишет издание.
Теневой флот РФ - последние новости
Как сообщал УНИАН, недавно Германия остановила танкер "теневого флота", который плыл в Россию. Танкер, называющий себя Aframax под названием Arcusat, проплывал узким проливом между Данией и Швецией и сигнализировал о пункте назначения в Финском заливе. Однако он внезапно развернулся и сейчас плывет на север, в направлении Арктики.
Резкий поворот и изменение маршрута танкера произошли на фоне усиления давления на теневой флот старых танкеров по всему миру. США конфисковали суда, связанные с экспортом нефти из Венесуэлы, одно из которых даже искало убежища под российским флагом.
В немецких СМИ сообщали, что власти страны заставили судно развернуться. В то же время федеральная полиция заявила, что не может комментировать расследование, поскольку оно еще продолжается. Это будет первый случай, когда европейская страна развернула судно "теневого флота" из Балтийского моря.