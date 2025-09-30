Мужчина по имени Владимир работает инструктором по дайвингу.

В Польше задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Как пишет Bloomberg, о задержании сообщила прокуратура. Речь идет о мужчине по имени Владимир, которого разыскивают по европейскому ордеру на арест, выданному немецким судом. В ближайшее время должны начаться процедуры экстрадиции, а окончательное решение примет польский суд.

"Задержанный является инструктором по дайвингу. Его подозревают в том, что он входил в группу, которая заложила взрывчатку и взорвала газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года. Обе трубы транспортировали российский газ в Германию и находились под контролем компании "Газпром"", - пишет издание.

Видео дня

Дело о подрыве "Северного потока"

В прошлом месяце итальянская полиция задержала мужчину, которого связывают с этой же группой. После этого итальянский суд постановил передать в Германию украинца Сергея Кузнецова, который подозревается в координации атак на газопроводы Северный поток в Балтийском море.

Тогда сообщалось, что мужчина хочет обжаловать решение об экстрадиции в высшем суде Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: