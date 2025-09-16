Подозреваемого в подрыве Северного потока украинца экстрадируют в Германию по решению суда

Подозреваемый обжалует решение об экстрадиции в высшем суде Италии.

Украинца, подозреваемого в координации атак на газопроводы Северный поток в Балтийском море, итальянский суд постановил передать в Германию. Он планирует обжаловать решение об экстрадиции в высшем суде Италии, пишет Reuters.

Апелляционный суд в городе Болонья утвердил передачу немецким властям украинца, которого подозревают в организации взрывов на Северных потоках, пишет Reuters.

Однако защита подозреваемого заявила, что он обжалует это решение в Кассационном суде, высшем суде Италии.

"Фундаментальные права - справедливый суд, условия содержания под стражей, функциональный иммунитет - не могут быть пожертвованы во имя автоматического судебного сотрудничества", - говорится в заявлении.

Адвокат защиты Никола Канестрини заявил, что в среду Кассационный суд рассмотрит предварительное ходатайство об отмене ордера на арест на том основании, что он был переведен на английский язык, а не на родной язык подозреваемого.

У защиты есть пять дней, чтобы подать официальную апелляцию против решения об экстрадиции, и любое слушание этой апелляции, вероятно, состоится примерно через месяц, добавил Канестрини.

Что известно об украинце, которого подозревают в организации взрывов

Напомним, что мужчину, которого в соответствии с законодательством о защите персональных данных правоохранительные органы идентифицируют только как Сергея К., арестовали 21 августа по ордеру, выданному по делу о взрывах на газовых трубопроводах в 2022 году. Итальянская полиция арестовала мужчину в Сан-Клементе, небольшом городке вблизи Римини на итальянском побережье Адриатического моря, где он отдыхал с семьей.

Как писал УНИАН, его имя стало известно прессе - это Сергей Кузнецов. Он заявлял, что не согласен с экстрадицией в Германию. Также известно, что он является капитаном ВСУ в отставке.

Согласно заявлению, опубликованному в августе немецкой прокуратурой, подозреваемый был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Подозреваемому инкриминируют заговор с целью организации взрыва, антиконституционный саботаж и уничтожение важных сооружений. Немецкие прокуроры утверждают, что почти три года назад он и его сообщники отправились из Ростока на северо-восточном побережье Германии на парусной яхте, чтобы совершить нападение.

