Подозреваемого Сергея Кузнецова вывели в наручниках и провели в здание суда. В это время украинец сделал рукой знак в сторону журналистов.

Гражданин Украины, арестованный в Италии по подозрению в подрыве газоповода "Северный поток" по немецкому ордеру, заявил в суде, что не согласен на экстрадицию в Германию.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, Сергей К., говоря по-украински через переводчика, заявил в суде Болоньи, что на момент взрыва газопровода в сентябре 2022 года, находился в Украине.

Следующее заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос об экстрадиции, назначено на 3 сентября. Адвокат подозреваемого заявил Reuters, что решение об экстрадиции необязательно будет принято в тот же день. До следующего заседания Сергей К. будет под стражей.

Издание Bild рассказало, как подозреваемого доставляли в суд. Также издание назвало фамилию подозреваемого. Так, по данным издания, украинца привезли в суд Болоньи на полицейском фургоне в сопровождении патрульного автомобиля.

"Полицейские вывели подозреваемого Сергея Кузнецова в наручниках и сопроводили его в главное здание. При этом украинец сделал рукой знак в сторону журналистов", - написало издание.

Журналисты объяснили, что знак с тремя пальцами к верху используют украинские военные как жест победы или жест, обозначающий трезубец, который является гербом Украины.

Вчера издание Wall Street Journal сообщило, что гражданин Украины Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву "Северного потока", является капитаном ВСУ в отставке.

В материале говорилось, что капитан, возглавлял группу из двух солдат и четырех гражданских водолазов, тайно завербованных специальным украинским военным подразделением для установки взрывчатых веществ, повредивших подводные трубопроводы.

