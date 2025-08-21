Гражданин Украины Сергей К., задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву "Северного потока", является капитаном ВСУ в отставке.

Об этом, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. В материале говорится, что капитан, предположительно возглавлял группу из двух солдат и четырех гражданских водолазов, тайно завербованных специальным украинским военным подразделением для установки взрывчатых веществ, повредивших подводные трубопроводы, сообщили следователи на условиях анонимности.

Издание сообщило, что Сергей К., ныне капитан ВСУ в отставке, ранее служил в Службе безопасности Украины (СБУ), а также в элитном подразделении, которое защищало Киев в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Он командовал небольшим подразделением, занимавшимся противовоздушной обороной.

Видео дня

В мае того же года он и двое его сослуживцев, а также гражданские водолазы, были завербованы для секретной миссии по уничтожению трубопровода "Северный поток", по которому российский газ переправлялся в Европу, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Заговор был разработан высокопоставленными офицерами украинских ВСУ и спецслужб под командованием высокопоставленного генерала спецназа, командующего элитным армейским подразделением.

План операции под кодовым названием "Операция "Диаметр"" курировал тогдашний главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, по словам нескольких человек, участвовавших в миссии или знакомых с ее ходом.

После возражений администрации тогдашнего президента США Джо Байдена, украинский президент Владимир Зеленский приказал Залужному прекратить миссию. Тем не менее, группа приступила к работе, подорвав газопровод 26 сентября 2022 года.

Арест Украинца в Италии

Итальянские следователи заявили, что выследили Сергея К. после того, как он использовал свой украинский паспорт для покупки авиабилетов из Польши и бронирования отеля в Италии. В частности, 49-летний мужчина был задержан в Сан-Клементе. Полицейские провели обыск в бунгало, где подозреваемый проживал с семьей несколько дней. Он сдался без сопротивления.

Теперь Апелляционный суд в Болонье вынесет решение об экстрадиции подозреваемого в Германию.

"Сергей К. входил в группу лиц, которые заложили взрывчатку на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" - заявил генеральный прокурор Германии.

Прокуроры добавили, что его подозревают обвиняемого в координации операции.

Приговор предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, которое может быть смягчено в случае сотрудничества с прокуратурой, сообщают источники, знакомые с ходом расследования.