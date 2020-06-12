American Interest: Нельзя позволить Путину осуществить свои мечты о ГТС в обход Украины

Запад должен обложить санкциями людей, вроде Герхарда Шредера, которые помогают российскому президенту построить "Северный поток-2".

Пока мир был полностью занят пандемией коронавируса и экономическими проблемами, которые он вызвал, Россия активно пыталась использовать кризис в качестве ширмы, за которой можно спрятать ее нарушение санкций США. В частности, тех, которые были введены в декабре и заблокировали завершение строительства газопровода "Северный поток-2", который простирается из России в Германию через Балтийское море.

Россия испытывает острую зависимость от доходов, которые она получает от продажи ископаемого топлива. Она уже почувствовала большой финансовый удар. Владимир Путин не откажется от новой "трубы" сейчас. Поэтому США не должны позволить ему ее достроить. Об этом на страницах American Interest пишут бывший заместитель помощника министра обороны США Дебра Каган и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

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Глобальное перенасыщение нефтью и газом обвалило цены на такие энергоносители, а вместе с ними российские доходы от экспорта на ближайшее будущее. Поэтому одержимое желание Кремля достроить "Северный поток-2" идет вопреки рыночной реальности. Однако, российское правительство рассматривает глобальную пандемию как шанс начать все с чистого листа. В марте Путин на встрече лидеров G20 призвал наложить мораторий на санкции против России, заявив, что это вопрос "жизни и смерти" для многих людей. Но российский президент играет в долгосрочную игру.

В октябре прошлого года Энергетическое агентство Дании одобрило прокладку трубопровода "Северного потока-2" в водах страны при условии, что суда, которые будут это делать, будут оснащены системой динамического позиционирования (DP), чтобы избежать экологических и экономических катастроф. В России такого оборудования нет. Поэтому она подписала контракт со швейцарской компанией Allseas, которая должна использовать систему DP в процессе завершения "Северного потока-2". Но когда в декабре США ввели новые санкции, Allseas быстро разорвала контракт с Россией, чтобы не нарушать американские ограничения.

Тем временем, Россия обратилась к Энергетическому агентству Дании, надеясь уговорить ее убрать требование относительно DP. Также она отправила корабли, способные прокладывать трубы, в немецкий порт Мукран, надеясь, что работы удастся завершить быстро. По некоторым подсчетам, теоретически это возможно сделать за два месяца. Россия уверяет, что переоборудовала свои корабли под жесткие датские стандарты. Но это произошло сомнительно быстро.

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Отчаянные времена требуют отчаянных действий. И России нужно закончить прокладку последних 100 миль "Северного потока-2", если она хочет хотя бы в долгосрочной перспективе вернуть свои инвестиции. Российские инвестиции в европейский энергетический рынок очень большие. Если "Северный поток-2" будет достроен, он поможет удвоить российский прямой экспорт газа в Германию. Москва призывает Берлин заработать на этом с помощью транзита российского газа в другие страны в Европе. Вместе с тем, Россия надеется обойти Украину и лишить ее доходов от транзита.

Российские попытки присвоить себе европейский газовый рынок в основном стали возможными благодаря Германии и нескольким другим европейским странам (Австрии, Бельгии и Нидерландам). Эти страны вели главные битвы внутри ЕС, чтобы Россия получила почти все, что она хочет включительно с возможностью обойти "Третий энергетический пакет ЕС", который был разработан как раз чтобы покончить с энергетическими монополиями. Германия пытается убедить партеров в ЕС, что если Москва будет владеть и газопроводом, и продукцией, которая будет проходить через него, это не будет нарушением европейских правил. Польша, в свою очередь, подала жалобу в Европейский суд справедливости, чтобы доказать обратное.

Россия обеспечивает свыше 40% газа странам ЕС. Таким образом она остается крупнейшим поставщиком. Эта цифра увеличится, если "Северный поток-2" будет построен. Несмотря на то, что другие страны изо всех сил пытаются получить долю европейского рынка, а выбор поставщиков газа в Европе сейчас широк, как никогда, много западноевропейских стран все равно склоняются к завершению "Северного потока-2", который привяжет их к монополисту на много лет.

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Горькая правда заключается в том, что европейские страны, которые наиболее благосклонны к российскому проекту, заключили определенные соглашения с "Газпромом". И эти сделки принесут финансовую выгоду нескольким европейским национальным энергетическим компаниям и финансовым институтам. О цели добиться энергетической безопасности Европы речь не идет.

Но что если появится высокая цена ведения бизнеса с российскими компаниями? Что если за помощь в строительстве "Северного потока-2" придется заплатить? Санкции могут включать агрессивное воплощение Закона о защите европейской энергетической безопасности, положения которого позволят наказывать все судна (включительно с теми, которые прокладывают трубы). Конгресс США обложил санкциями корабли, которые прокладывают трубы для "Северного потока-2", одобрив "Закон о разрешении на оборону". И Россия пытается обойти этот закон. Правительство США должно позаботиться, чтобы Москве это не удалось.

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Логичным следующим шагом авторы называют введение санкций против главы наблюдательного совета "Северного потока" бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который также входит в совет директоров российской государственной компании "Роснефть". Шредер стал крупнейшим агентом Путина на Западе.

"Мы должны рассмотреть возможность таких санкций или в рамках тех, которые связаны с Украиной, или в соответствии с Актом Магнитского. США не должны позволить такому грубому нарушению американских санкций произойти безнаказанно", - говорится в статье.

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