Сегодня ее мама празднует День рождения.

Украинская певица Ирина Федишин показала подписчикам свою маму Лесю, трогательно поздравив ее с Днем рождения.

Днем во вторник, 30 сентября, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте их совместную фотографию и адресовала родному человеку теплые слова и пожелания скорейшего мира:

"Вы зажигаете все вокруг своим позитивом, энергией, светом, любовью, задором! Ваш внутренний мир не соответствует вашим годам! С вами всегда весело и интересно. Мудрые советы, легкость к жизни! Вдохновляюсь, беру пример. Всегда рядом, всегда поддержка. Спасибо за вас Богу. Будьте нам здоровы и счастливы! Пусть задуманное сбудется и как можно быстрее придет победа нашей Украины! Бесконечно люблю вас".

Впоследствии певица поблагодарила подписчиков, которые начали "засыпать" этот пост поздравлениями и комплиментами:

"С Днем рождения вашу мамочку. Пусть будет до 100 лет здоровая и счастливая. Низкий поклон ей за такого прекрасного человека, которого она родила и воспитала".

"Так красиво сказано, аж мурашки по коже. Пусть ваша мамочка будет всегда счастлива и здорова".

"И не скажешь, что мама. Очень молодо выглядит".

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказывала о горе в их семье - в 2023 году в Донецкой области погиб ее двоюродный брат, который защищал Украину в армии.

