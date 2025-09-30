Он подчеркнул необходимость решительных действий со стороны Украины.

Если Украину атаковали 500-600 вражеских дронов, то такое же количество должно атаковать Россию, военные объекты на ее территории.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский всегда отмечает, что Россия должна получать достойный отпор и ответ на свои действия.

"Российские атаки на нас, а это часто по 500-600 дронов в комбинации с ракетами, требуют соответствующих решительных действий с нашей стороны. Что я имею в виду: если 500-600 дронов атаковали Украину, такое же количество должно атаковать Россию, военные объекты на ее территории", – подчеркнул Сигиба.

Дроны в войне: другие новости

Ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке рассказал, что Украина не имеет достаточно собственных средств, чтобы построить "стену дронов", о которой говорят в европейских странах.

Он считает формулировку "стена дронов" больше красивым названием со стороны стран НАТО. В то же время специалист не сомневается, что европейские страны будут применять украинский опыт.

Кроме того, "Флеш" говорит, что мирному населению Украины нужно серьезнее думать о мерах защиты от дроновых атак. По его словам, во-первых, во время атак необходимо держаться подальше от окон. Опасность представляют не только российские "Шахеды", но и пули, которыми вражеские дроны сбивают.

