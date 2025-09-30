Она уверяет, что не имеет амбиций завоевать европейский рынок.

Украинская певица Кристина Соловий призналась, что раздумывает об участии в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение".

В интервью "Наше Радио" она рассказала, что уже обсуждала это с музыкальным продюсером нынешнего Нацотбора Джамалой и членом жюри Дмитрием Шуровым. Соловий говорит, что не является фанаткой "Евровидения", однако не исключает возможности принять в нем участие:

"Но видишь, я все-таки больше люблю работать над своим творчеством. У меня нет желания и амбиций завоевать европейский рынок. Я думаю об этом. Я пока не буду прямо отвечать на этот вопрос. Я еще не решила".

Как сообщал УНИАН, ранее о нежелании участвовать в Национальном отборе на следующее "Евровидение" заявила украинская певица Даша Майорова.

А солистка группы KAZKA Александра Зарицкая допустила повторное участие в Нацотборе, но лишь в случае, если они смогут создать "победную" песню.

