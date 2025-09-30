Теперь гражданскому населению в прифронтовой зоне нужно иметь с собой детекторы FPV-дронов для выявления возможной опасности.

Российские оккупанты без разборов наносят удары дронами не только по военным, но и гражданским, в том числе по пассажирские автобусам и фермерам. Мирному населению нужно серьезней думать о мерах защиты от дроновых атак. Об этом специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал в эфире Politeka Online.

Он рассказал, что важно знать гражданскому населению для защиты от российских дронов.

"Первое правило - держаться подальше от окон не только потому что есть опасность "шахедов", а есть опасность наших пулеметных зарядов, которыми работают ребята с мобильных огневых групп, и они разлетаются потом на десятки километров в округе", - отметил Флеш.

Он сообщил, ежедневно после больших атак ему присылают десятки фотографий пуль, которые находятся в стенах, а также случались ранения.

Кроме того, если после российских атак будут проблемы с электричеством, эксперт призывает запасаться топливом заранее для генераторов, чтобы не создать коллапс на заправках.

Вместе с тем, проблема атак дронов очень большая для граждан, которые живут в прифронтовой зоне, поскольку российские захватчики атакуют фермеров и гражданские автобусы. Российские дроны "Молния" или "Ланцет" атакуют любую мирную цель на пути, если не находят военных целей.

В этой связи он рассказал о детекторах FPV-дронов, но из-за высокого спроса можно ждать один-два месяца такие приборы для покупки. Флеш отметил:

"Этот детектор FPV может показать ту же картинку, которую видит оператор российского дрона. И вдруг, если вы в этом изображении опознали свою машину или дорогу, по которой вы едете, или соседний район - то нужно предпринять меры безопасности. Это спасает жизни сотен, и я даже скажу - тысяч людей".

Он сказал, если раньше такие детекторы нужно было иметь военным на линии фронта, то теперь без таких изделий не должны выезжать гражданские, особенно речь идет о тех, кто задействован в посевных работах в полях, или граждан, которые ездят между селами.

Как сообщал УНИАН, командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады территориальной обороны Егор Фирсов уверен, то российские оккупанты пытаются модернизировать FPV-дроны таким способом, чтобы атаковать города Украины на больших расстояниях. Зпуски могут осуществляться не только по прифронтовым городам, но и отдаленным, даже в пригород Киева.

