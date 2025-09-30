Сообщается, что они даже провели одну миссию в Балтийском море.

США перебросили в Норвегию военные самолеты, способные охотиться на подлодки и вести разведку. Они уже провели миссии вблизи российской территории в Балтийском море.

Присутствие в Северной Европе американского патрульного самолета ВМС США P-8 Poseidon, предназначенного для борьбы с подлодками, надводными целями и выполнения разведывательных миссий, совпало с усилением оборонной позиции НАТО в Балтийском регионе на фоне угроз России в адрес подводных кабелей и газопроводов, а также подозрительной активности дронов в Польше, Дании и Норвегии, пишет Newsweek.

Непрерывное американское военное присутствие в поддержку НАТО, включая действия эсминцев у арктических рубежей России, происходит на фоне резкого изменения позиции президента США Дональда Трампа по войне России против Украины. Он недавно заявил, что Киев может вернуть все территории, потерянные Москвой, и рассматривает возможность предоставления крылатых ракет для дальнобойных ударов.

Что известно об этом событии с "охотниками" на подлодки

Аналитик открытых источников на платформе X (Twitter) Osinttechnical сообщил, что спутниковые снимки, вероятно, зафиксировали от двух до трех самолетов P-8 на военном терминале аэропорта Гардермуэн в Осло 23 сентября.

Ссылаясь на данные трекинга полетов, Osinttechnical отметил, что один из этих самолетов, базирующихся в Осло, ВМС США направили к Балтийскому морю у побережья российского эксклава Калининград — между союзниками НАТО Польшей и Литвой.

Калининград является ключевым военным форпостом России в Северной Европе и Балтийском море, которое после вступления Финляндии и Швеции в альянс в 2022 году называют "озером НАТО".

Представитель оперативного штаба вооруженных сил Норвегии подтвердил, что несколько американских P-8 действительно выполняли миссии из аэропорта Гардермуэн для поддержки "союзнической активности" в непосредственных районах Норвегии.

Согласно данным Boeing, самолеты P-8 способны дозаправляться в воздухе, что позволяет проводить длительные патрули над огромными акваториями. Помимо ВМС США, в Европе эти самолеты используют Королевские ВВС Норвегии и Великобритании.

