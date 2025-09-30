Звезда рада, что смогла пройти через это.

Известная американская певица Мадонна призналась, что имела мысли о самоубийстве, когда после развода с режиссером Гаем Ричи боролась за опеку над сыном.

В эфире подкаста "On Purpose with Jay Shetty" она вспомнила, как в 2016-м году, когда ее 16-летний сын Рокко переехал к отцу в Лондон на время ее "Rebel Heart Tour", началась настоящая борьба за опеку над ребенком. По словам Мадонны, для нее это было страшнее самого разрыва с мужем:

"Я бы сказала, что, пожалуй, одним из самых болезненных моментов в моей жизни, когда я действительно не видела выхода, была борьба за опеку над моим сыном. Даже несмотря на то, что мой брак не сложился - у многих людей не складываются браки. Они женятся не на тех, кто им подходит. Они не совпадают. Они не предназначены друг для друга. Но когда кто-то пытается забрать у меня моего ребенка. Это было так, будто меня могли просто убить".

Звезда рассказала, что во время тура часто находилась на грани, поскольку тогда ей казалось, что она переживает конец света. Она признается, что справиться с этим ей помогло наличие "духовной жизни". Сейчас, по ее словам, она имеет близкие отношения с сыном Рокко.

Как известно, американская певица Мадонна и британский кинорежиссер Гай Ричи поженились 22 декабря 2000 года в Шотландии. Их брак длился почти восемь лет и был одним из самых обсуждаемых союзов в шоу-бизнесе.

У пары родился сын Рокко, также они совместно воспитывали усыновленного мальчика Дэвида Банду из Малави. Супруги активно появлялись на светских мероприятиях, однако со временем в отношениях начали возникать напряжения.

В октябре 2008 года Мадонна и Ричи официально объявили о разводе, который сопровождался сложными юридическими и финансовыми договоренностями, в частности относительно опеки над детьми.

