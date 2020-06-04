Цены на нефть снова опустились ниже $40

Цены на нефть падают из-за сомнений по поводу сокращений добычи, роста запасов дистиллятов в США.

Цены на нефть снизились в четверг, обратив вспять рост предыдущей сессии на фоне опасений по поводу того, смогут ли крупные производители нефти договориться о продлении рекордных сокращений добычи, а также колоссального роста запасов дистиллятов в США.

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Фьючерсы на нефть марки Brent утром снизились на 1,16% до $39,33 за баррель, на WTI - на 1,85% до $36,6 за баррель.

Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились о продлении текущих условий сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на один месяц, усилив давление на страны с низким уровнем соблюдения договоренностей, сообщили Рейтер источники.

Однако, им не удалось договориться о проведении заседания ОПЕК+ в четверг для обсуждения сокращений, при этом источники в ОПЕК утверждают, что все будет зависеть от того, насколько страны, которые до сих пор не выполнили свои целевые показатели, будут углублять свои сокращения.

“Рынок взглянул на это и сказал, что становится все сложнее достичь этой сделки”, - сказал Лэлан Шоу, руководитель отдела исследований в области сырьевых товаров в National Australia Bank.

Это означает, что ОПЕК+ вернется к тому, о чем стороны договаривались в апреле, а именно - к снижению сокращений поставок до 7,7 миллионов баррелей в сутки с июля, сказал он.

Входящие в ОПЕК страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты - не планируют продлевать свои добровольные дополнительные сокращения добычи нефти на 1,18 миллиона баррелей в сутки после июня, сообщили в среду два источника.

Управление энергетической информации (EIA) в среду сообщило, что запасы бензина выросли на 2,8 миллиона баррелей до 257,8 миллиона баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 9,9 миллиона баррелей до 174,26 миллиона баррелей.

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