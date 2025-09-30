Существует бюрократическая процедура, которую необходимо пройти, чтобы в дальнейшем не начисляли долговые обязательства.

Для людей, чье жилье было разрушено или находится в оккупации начисление и взыскание штрафов по оплате жилищно-коммунальных услуг сейчас вообще запрещается.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал адвокат Богдан Кушнир. Говоря о вопросах оплаты жилищно-коммунальных услуг в период действия военного положения, он отметил, что "начисление и взыскание неустойки, пени, штрафов, инфляционных начислений, процентов, любых годовых, образованных за несвоевременное или неполное внесение оплаты, вообще у нас запрещается пока".

"И будет запрещено еще и в течение 90 дней после завершения действия военного положения", - сказал Кушнир.

Кроме того, он напомнил о запрете на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг. "То есть, если даже у вас там стоит квартира, вам туда все равно будет поступать, по возможности, тепло, вода и электричество", - отметил эксперт.

Кушнир рассказал, что к заявлению к поставщику коммунальных услуг необходимо приложить справку переселенца или информацию из официальных источников об оккупации населенного пункта, или пребывания его в пределах зоны активных боевых действий, и объяснить, что возможности проживать там нет, поэтому попросить не начислять коммунальные услуги.

Также он отметил, что в целом любой потребитель имеет право на неоплату коммунальных услуг в случае их неиспользования - за период временного отсутствия в жилом помещении или если таким помещением невозможно пользоваться.

"Есть бюрократическая процедура, но ее нужно пройти для того, чтобы вам в дальнейшем не начисляли эти долговые обязательства. Потому что я хочу напомнить о том, что после завершения действия военного положения с вас все-таки будет взыскан тот долг, который у вас накопился в связи с тем, что вы, например, вовремя не подали какие-то документы", - подчеркнул адвокат.

Долги за жилищно-коммунальные услуги

Как сообщалось, по данным "Опендатабот", украинцы накопили рекордные долги за коммунальные услуги. По состоянию на середину сентября количество должников достигло 788 тысяч. Это на 13% больше по сравнению с июлем 2024 года, когда проводились предыдущие замеры.

Суммарное число исполнительных производств, открытых из-за долгов за коммуналку, составляет 788 507, что в полтора раза больше, чем в начале полномасштабной войны.

Больше всего должников в прифронтовых регионах. Чаще всего украинцы имеют долги за теплоснабжение и воду, а дальше идут жилищное обслуживание, энергоснабжение и газ.

