Некогда замечательные территории могут потерять свою рекреационную привлекательность.

На юге Одесской области, в районе курорта "Росейка", почти высох заповедный лиман - напротив баз отдыха накопился слой ила.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. По его словам, 2025 год стал "условно кризисным" по водности Тузловских лиманов.

"Впервые за 50 лет моего личного наблюдения за лиманом Малый Сасык, возле которого расположена рекреационная зона "Рассейка", он почти высох, или глубина его сейчас достигает нескольких сантиметров. Зато слой ила там очень большой, особенно напротив различных баз отдыха, с которых в течение многих лет противозаконно сливались канализационные стоки", - подчеркнул ученый.

Этому, объясняет он, способствовало также построение плотины, которая фактически перекрыла активный водообмен в лимане. Кроме того, по словам ученого, повлияла противозаконная застройка прибрежно-защитной полосы водоема. По словам Русева, эти антропогенные факторы вызвали активное зарастание камышом берегов.

Он рассказывает, что раньше, до создания губительной для заповедных водоемов Дунай-Днестровской оросительной системы, Малый Сасык питался морской водой. Однако с конца 1980-х годов в него, как правило, поступала вода из реки Дунай.

"И так случилось, что в этом году сток Дуная летом стал невероятно низким, и вода из Дуная почти не попадала в Большой Сасык и через него - в Джантшейский лиман, а затем - в лиман Малый Сасык. Поэтому на лимане Малый Сасык наступил кризис", - констатирует ученый.

Он обнародовал несколько фото, на которых - настоящее лимана Малый Сасык. На одном исчез, объясняет Русев, след уникального животного - речной выдры, которая всегда здесь жила и свободно ловила рыбу. Сейчас она должна преодолевать немаленькие расстояния, чтобы прокормиться. След указывает на то, что она путешествовала по илу, добралась до небольшой глубины воды, где ее след исчез.

Ученый подчеркивает: Малый Сасык десятки лет находится в кризисном состоянии и вскоре наступит время, когда эти, когда-то уникальные водоемы, высохнут и потеряют свою рекреационную привлекательность и экосистемную значимость.

Чем известна Расейка

Курорт Расейка находится на юге Одесской области на юге Украины, в национальном природном парке "Тузловские лиманы". Курорт вытянут вдоль береговой линии на 2,5 км. Между морем и курортом расположены лиман Малый Сасык и озеро Джантшейское. С другой стороны курорт омывается соленым лиманом Шаганы, известным лечебными грязями.

В сезон в районе пляжа здесь можно увидеть стаи белых и розовых пеликанов, лебедей, цапель, уток и т.д.

Экологические изменения в Вилково

Как писал УНИАН, в Измаильском районе Одесской области, в уникальном населенном пункте Вилково, который называют "Украинской Венецией", экологи зафиксировали опасные изменения в составе воды. В частности, выявлено критическое снижение концентрации растворенного кислорода, что приводит к удушью рыбы и других водных организмов, а также - превышение норм по содержанию аммонийного азота, взвешенных веществ и фосфатов. Кроме того, речь шла о наличии сероводорода, который парализует дыхание у жителей водоема и создает запах "тухлых яиц".

