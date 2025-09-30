Украинские киноманы смогут посмотреть фильм "Альфа" уже скоро.

Вышел украинский трейлер боди-хоррора "Альфа" (Alpha) от французского режиссера Жюлии Дюкурно, которая в 2021 году получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за свой предыдущий фильм "Титан", снятый в том же жанре.

Новый фильм режиссера рассказывает историю 13-летней Альфы, которая возвращается домой с татуировкой, и ее мать-врач понимает, что девушка могла заразиться неизвестной болезнью, превращающей людей в мраморные статуи. Чтобы выжить в новом мире, где царит страх, семья должна преодолеть испытания и углубиться в историю своей семьи.

Главные роли в ленте исполнили франкоязычные актеры Мелисса Борос, Гольшифте Фарахани ("Тело лжи", "Петерсон", "Эвакуация") и Тахар Рахим ("Мавританец", "Наполеон", "Мадам Паутина"). Лента стала настоящим профессиональным испытанием для них – например, Рахиму пришлось радикально сбросить вес ради этой роли.

Также в фильме снялась Эмма Маки – звезда сериала "Половое воспитание", а также фильмов "Смерть на Ниле" и "Барби".

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2025 года, где он получил неоднозначные отзывы критиков – рецензии на ленту варьировались между восторженными и разгромными.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 50% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 47 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Adastra Cinema, выступающей дистрибьютором ленты в Украине, дата ее выхода на экраны кинотеатров станет известна позже. Впрочем, обещают, что это произойдет "скоро".

