В стране Малави в Восточной Африке, не имеющей выхода к морю, есть потрясающие пляжи. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что там находится огромное озеро Малави, которое настолько большое, что его песчаные берега создают ощущение, будто вы смотрите в море.

Малави - относительно небольшая страна по африканским меркам. На севере она граничит с Танзанией, на востоке и юге - с Мозамбиком, а на западе - с Замбией. Несмотря на то, что страна полностью окружена этими странами, в ней есть несколько удивительных пляжей, которые действительно прекрасны. Здесь можно найти потрясающие прибрежные пейзажи вдоль озера, а также прекрасные водопады и захватывающие национальные парки.

Те, кто побывал в Малави, хвалят пляжи страны. Вокруг лучших участков озера расположено несколько курортных городов, которые позволяют туристам в полной мере насладиться озером и увидеть его во всей его красе.

Отмечается, что одно из таких мест - пляж Канде, прекрасный участок белого песчаного пляжа с прозрачной голубой водой. Здесь есть отель, бар, сапборды и множество других удобств, а отзывы хвалят дружелюбный персонал.

Makuzi Beach Lodge также получил высокие оценки от посетителей. Туристы хвалили еду и удобные палатки, в которых им предлагалось остановиться.

По мнению авторитетного туристического издания Lonely Planet, лучшим пляжем для посещения в Малави является залив Нката, где находится "спокойная" курортная деревня. Также есть мыс Маклир, остров Ликома, остров Чизумулу и остров Мамбо.

Интересно, что помимо первоклассных пляжей, Малави может предложить множество развлечений. Более того, страна считается одной из самых недооцененных африканских стран с доступными сафари.

В Малави туристы также могут посетить гору Муланже, Центр дикой природы Лилонгве, заповедник дикой природы Маджете, плато Зомба, культурную деревню Кумбали и заповедник дикой природы Кути.

Министерство иностранных страны даёт некоторые рекомендации туристам, которые собираются туда отправиться. Оно предупреждает:

"В Малави время от времени поступают сообщения о похищениях людей с целью получения выкупа. Эти похищения, как правило, совершаются с целью получения финансовой выгоды или в преступных целях. В некоторых случаях похищенные были гражданами Великобритании, поэтому похитители могут также выбирать в качестве жертв иностранцев. Предприниматели и состоятельные люди, вероятно, подвергаются повышенному риску стать жертвой подобных действий".

В Малави также существует риск ограблений и кражи сумок, поэтому рекомендуется оставлять ценные вещи и наличные в сейфах отелей и избегать прогулок в тихих и тёмных местах.

