Москва пытается представить поставки крылатых ракет Украине как опасную эскалацию.

Кремль пытается сдержать Соединенные Штаты Америки от поставки Украине ракет Tomahawk. К такому выводу в своем отчете пришли эксперты Института исследования войны (ISW), проанализировав заявления представителей российских властей по этому поводу.

Они напомнили, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 29 сентября заявлял, что РФ должна знать ответы на вопросы, кто именно будет запускать Tomahawk по России - украинские или американские военные, а также кто будет наводить эти удары. Кроме того, Песков сказал, что Кремль должен выяснить, какие силы будут привлечены к этому процессу.

По мнению ISW, спикер Кремля пытался преуменьшить влияние вероятных украинских ударов Tomahawk, когда утверждал, что эти ракеты не изменят динамику поля боя.

Также аналитики привели слова первого заместителя председателя Комитета Госдумы России по вопросам обороны Алексея Журавлева, который сказал, что поставки ракет Tomahawk Украине станет новым этапом войны, в которой США станут непосредственным участником. Он пригрозил, что Россия в ответ переместит свои баллистические ракеты "Орешник" ближе к Штатам, возможно, к Венесуэле.

Еще один представитель российской власти, заявление которого привел ISW, - председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Он назвал вероятное предоставление США ракет Tomahawk Украине "опасными" провокациями и предостерег, что это напрямую втянет Штаты в войну.

Таким образом, заключают аналитики, Кремль пытается представить поставки американских Tomahawk Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Соединенные Штаты от этого шага.

"Так же, как Кремль ранее использовал подобную тактику, когда Соединенные Штаты обсуждали отправку украинской армии тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков "Абрамс"", - говорится в материале.

По мнению аналитиков, таким образом Россия побуждает Запад к принятию решений, которые на самом деле выгодны ей.

Tomahawk для Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на прошлой неделе попросил ракеты Tomahawk. По мнению Зеленского, эти ракеты большой дальности заставили бы российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако пока нет подтверждения того, что США согласятся предоставить Украине эти дальнобойные ракеты.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk. Он, в частности, сказал, что "окончательное решение будет принимать президент Трамп" и что он будет принимать решение по этому вопросу, "опираясь на интересы США".

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко оценил новые возможности, которые появятся у Украины, если США предоставят ей Tomahawk и позволят бить вглубь РФ. По его словам, в таком случае будет возможность поражать вражеские объекты в радиусе 3 тыс. км, поэтому в зоне досягаемости окажутся вражеская логистика среднего уровня, склады, арсеналы, аэродромы, полевые штабы и т. д.

