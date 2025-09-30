Звездные батлы и много любви к Украине: когда смотреть новый сезон шоу 'Я люблю Украину' на ТЕТ

Зрителей ждет еще больше веселых и познавательных раундов.

Со 2 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ стартует новый сезон любимого семейного шоу "Я люблю Украину" - проекта, который третий год подряд объединяет зрителей, дарит хорошее настроение и создает теплые традиции семейных вечеров.

В новом сезоне зрителей ждет еще больше веселых и познавательных раундов, неожиданных фактов о нашей стране и дружеских соревнований. Ведущая проекта - очаровательная и харизматичная Дарья Петрожицкая. Вместе с неизменными капитанами Юрием Ткачом и Александром Педаном она снова будет устраивать звездные батлы на смекалку и знание Украины.

Каждое воскресенье в 19:00 неповторимую атмосферу игры будут создавать новые звездные составы команд: актеры, певцы, комики, телеведущие и спортсмены. Среди участников сезона любимцы зрителей: Фагот и Фоззи из группы "Танок на майдане Конго", Бампер и Сус, Дмитрий Каднай, Анна Ризатдинова, Вася Харизма, Мишель Андраде, Ирина Сопонару, Иван Люленов, Анатолий Анатолич, SKYLERR, Ирина Кудашова, Максим Бородин, Натали Солоник и многие другие.

"Я люблю Украину" - это проект, с которым познаешь Украину в легкой и развлекательной форме, снова влюбляешься в ее величие и красоту, вдохновляешься и объединяешься. Это игра, в которой важен не результат, а момент, совместные эмоции, которые становятся частью семейного вечера.

Не пропустите премьеру нового сезона шоу "Я люблю Украину" уже 2 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ. Проведите осенние вечера в компании звезд, теплых эмоций и любви к Украине.

