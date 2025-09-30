Испытание браком: украинская драма 'Обратное направление' на Киевстар ТВ

Зрителей ждет трогательная и одновременно остросюжетная история о любви, потерях и борьбе за право быть счастливым. Смотреть драматический сериал "Обратное направление" можно эксклюзивно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

В центре сюжета - Дарья (Олеся Надеева), которая после трагической смерти родителей вынуждена строить жизнь с нуля. Вместо поддержки она получает лишь унижения от тети Екатерины (Анна Тамбова), которая должна была бы стать ей опорой. Неожиданная встреча с Романом (Павел Текучев) - владельцем транспортной компании, который сам погряз в изменах и сомнениях, - становится судьбоносной. Обстоятельства вынуждают их заключить брак, в котором вместо любви царит холод и взаимная ненависть. Совместная жизнь и ожидание ребенка превращаются в ежедневное противостояние характеров, где каждый день приносит новые вызовы. Но смогут ли Дарья и Роман преодолеть собственные страхи и обиды? И не станет ли их вынужденный союз началом настоящих чувств?

"Обратное направление" - это не только история о вынужденном браке, но и о силе характера, способности прощать и находить любовь там, где ее меньше всего ждешь. Это сериал о внутренних битвах, которые иногда тяжелее внешних вызовов.

