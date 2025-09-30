Важно понять, что вызвало ревность собаки, чтобы правильно отреагировать.

Многие из владельцев собак, сталкивались их причудливыми признаками ревности. Поскольку каждая собака уникальна, ревность может проявляться очень по-разному, иногда очень необычно. Портал Paradepets называет 10 странных способов, которыми собака показывает вам, что она ревнует.

1. Встают между вами и другой собакой

Если ваш питомец видит, что вы уделяете внимание другой собаке в парке, не удивляйтесь, если он попытается втиснуться между вами. Это их не слишком тонкий способ сказать: "Эй, помнишь меня?"

2. Скулят

Они делают это, чтобы привлечь ваше внимание. Это не очень серьёзное поведение, но может насторожить многих владельцев домашних животных, когда они впервые его слышат.

3. Холодный приём

Это поведение характерно не для всех собак. Они обычно поступают так, когда уверены, что человек, на которого они расстроены, действительно заботится о них. Это немного похоже на истерику ребёнка, который пытается привлечь внимание родителей.

4. Уничтожают вещи

Собаки обладают сверхъестественным чутьем на то, что нам дорого, и когда они ревнуют, иногда они сразу бросаются на эти ценные вещи. Преследование значимых предметов — это их способ сказать: "Эй, я тоже важен!" Это не злоба, а крик о близости, особенно если они чувствуют себя обделенными или неуверенными в себе.

5. Играют перед хозяином

Когда собаки ревнуют, они могут схватить свою любимую игрушку и начать играть прямо перед вами. Хотя это может показаться странным, это один из их классических жестов "Посмотрите на меня!" — как и скуление — призванный привлечь ваше внимание и напомнить, кто на самом деле главный в комнате.

6. Мочатся в доме

Не все собаки будут писать в доме, когда чувствуют себя обделенными, но некоторые будут, особенно если поймут, что это вызывает бурную реакцию у их хозяина. Для ревнивого щенка даже негативное внимание может быть лучше, чем игнорирование.

7. Становятся агрессивными

Обычно агрессия направлена ​​на вашего партнёра или другую собаку, но иногда, возможно, когда собака чувствует себя обманутой, она направляет её на своего основного хозяина.

8. Чрезмерное вылизывание

Собаки, испытывающие тревогу, связанную с ревностью, часто проявляют её скрытыми способами, например, навязчивым вылизыванием передней части лап.

9. Рычание

Хотя некоторые собаки издают звуки игриво, рычание, вызванное ревностью, может быть признаком глубокого стресса или неуверенности в себе. В более серьёзных случаях, если его не устранить, такое поведение может привести к конфликтам или травмам.

10. Выполняют команды послушания

"Сидеть", "Внимание", "Лежать" — всё, что она знает, она будет выполнять, словно на выставке. Для вашей собаки это часто способ сказать: "Эй, посмотри на меня!". Это умная попытка вернуть ваше внимание.

Как предотвратить ревнивое поведение у собаки

Если ревность вызвана другой собакой:

Первый способ уменьшить ревность — разделить ресурсы, чтобы собака не обижалась на другого питомца.

Если ваша собака ревнует, когда вы уделяете внимание другой собаке, один из способов помочь — это сдерживать проявления ласки, когда обе собаки находятся вместе.

Если ревность вызвана партнером:

Лучший способ справиться с ней — сначала игнорировать ее.

Если ваша собака когда-либо проявит агрессию к вашей второй половинке из-за ревности, её следует отправить в изоляцию. Это поможет ей начать понимать, что изоляция связана с её поведением.

Ранее УНИАН рассказывал, почему собаки иногда неожиданно агрессивно реагируют на других людей. Такое поведение должно насторожить, поскольку собаки часто видят заметные сигналы, которые совершенно ускользают от нашего внимания.

