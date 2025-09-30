Недавно актриса публично поздравила Евгения Паперного с юбилеем.

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что многие ее поклонники удивились, когда она публично поздравила своего бывшего супруга, народного артиста Евгения Паперного с 75-летием, пишет OBOZ.UA.

Артистка уточнила, что поздравила актера и их общая дочь Антонина, которая сейчас проживает в Москве.

"Многие удивились, что я не забываю эти многолетние отношения. Творческие отношения… Эти отношения нас объединяют и сегодня, он - отец нашей дочери Тони", - отметила артистка.

Напомним, УНИАН писал, что Сумская публично обратились к бывшему мужу в день его рождения. По словам актрисы, у нее также была возможность и лично его поздравить:

"Я его поцеловала, подняла бокал шампанского за здоровье".

На вопрос, напоминала ли они дочери Антонине о юбилее отца, актриса ответила:

"Она сама все знает! Конечно, поздравила. Мне очень хочется, чтобы он чувствовал нашу поддержку, потому что он знаменитый актер, человек, который отдал сцене и зрителю десятилетия своей жизни".

Ранее в интервью актриса неоднократно рассказывала о случаях физического насилия, пережитого в браке с Паперным. Сам Паперный также не скрывал этих эпизодов.

Также напомним, на днях Ольга Сумская резко ответила на вопрос о старшей дочери, которая проживает в Москве.

