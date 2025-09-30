Подорожает ли в ближайшее время картофель в Украине: производители назвали условия

Ситуация в отрасли ощутимо лучше, чем в прошлом году.

Сейчас причины для роста цен на картофель в Украине отсутствуют, если не произойдет резкого ухудшения погоды. Об этом в комментарии изданию "Коммерсантъ Украинский" рассказал член директоров Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко.

"Никаких причин для поднятия цен нет. Если не будет никаких катаклизмов, например, дождей затяжных на три недели или морозов до 5-10°C - то никаких предпосылок для того, чтобы цены на картофель выросли, я не вижу", - сообщил Рыбалко.

По его словам, сейчас идет активная уборка картофеля. Урожай уже сформирован, он на 10-15% лучше прошлогоднего за счет увеличения площадей насаждений овоща. В то же время в этом сезоне очень хороший урожай картофеля в Европе, что сильно давит и на украинский рынок.

"Сейчас много бюджетных заготовок, в том числе те, кто работают на армию, делают закупки польского картофеля. Поэтому такого дефицита, как в прошлом году, не будет", - уверяет производитель.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Сильпо килограмм розового картофеля сейчас стоит 11 гривень.

Килограмм белого картофеля в Novus можно найти за 14,99 гривни.

В АТБ этот овощ продают по 12,95 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

В Украине остаются стабильными цены на свинину, при этом эксперты прогнозируют их рост до конца года. Производители традиционно наращивают объемы закупки мяса ближе к зиме, чтобы подготовиться к рождественским праздникам. Так же активизируются и обычные покупатели. Поэтому повышенный спрос должен повлиять и на цены.

Яйца в Украине понемногу дорожают уже больше месяца. Предполагается, что такая ценовая тенденция сохранится в ближайшее время. Правда, будущее подорожание, в связи с сезонностью, обещают без резких скачков.

