Компания завершила сотрудничество с Hasselblad в части камеры и теперь будет использовать фирменный фотодвижок DetailMax Engine.

Премьера OnePlus 15 состоится только в октябре, а в сети уже имеется предостаточно информации о новом топовом Android-флагмане. Теперь же производитель похвастался фотовозможностями грядущего смартфона.

Среди снимков есть портретные, панорамные фото, а также пару примеров, снятых на 85-миллиметровую пленку, подтверждая, что OnePlus 15 оснащен 3,7-кратным телеобъективом. Это заметное увеличение зума по сравнению с 3-кратной (70 мм) перископической камерой в OnePlus 13.

Ранее стало известно, что OnePlus завершила сотрудничество с Hasselblad в части камеры и теперь будет использовать фирменный фотодвижок DetailMax Engine, ориентированный на улучшенную обработку снимков. Качество можете оценить сами:

Видео дня

Ранее в сети появились официальные рендеры OnePlus 15. Подтвердился новый "квадратный" дизайн задней камеры. Еще в OnePlus рассказали, что это первый смартфон, изготовленный из "нанокерамического металла".

Также ожидаются ультратонкие рамки экрана (1,15 мм), экран с частотой 165 Гц и топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Премьера и старт продаж запланированы на октябрь. Позже состоится релиз на глобальном рынке.

А уже в начале 2026 года состоится презентация Samsung Galaxy S26 Ultra. Если информация подтвердится, то нововведений в сравнении с прошлогодним Galaxy S25 Ultra будет довольно много.

Вас также могут заинтересовать новости: