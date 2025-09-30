До премьеры смартфона OnePlus 15 остается несколько недель / фото OnePlus

Премьера OnePlus 15 состоится только в октябре, а в сети уже имеется предостаточно информации о новом топовом Android-флагмане. Теперь же производитель похвастался фотовозможностями грядущего смартфона. 

Среди снимков есть портретные, панорамные фото, а также пару примеров, снятых на 85-миллиметровую пленку, подтверждая, что OnePlus 15 оснащен 3,7-кратным телеобъективом. Это заметное увеличение зума по сравнению с 3-кратной (70 мм) перископической камерой в OnePlus 13.

Ранее стало известно, что OnePlus завершила сотрудничество с Hasselblad в части камеры и теперь будет использовать фирменный фотодвижок DetailMax Engine, ориентированный на улучшенную обработку снимков. Качество можете оценить сами: 

Видео дня

Фото OnePlus 15 30 сентября 2025
Фото OnePlus 15 30 сентября 2025
Фото OnePlus 15 30 сентября 2025
Фото OnePlus 15 30 сентября 2025
Фото OnePlus 15 30 сентября 2025
Фото OnePlus 15 30 сентября 2025

Ранее в сети появились официальные рендеры OnePlus 15. Подтвердился новый "квадратный" дизайн задней камеры. Еще в OnePlus рассказали, что это первый смартфон, изготовленный из "нанокерамического металла".

Также ожидаются ультратонкие рамки экрана (1,15 мм), экран с частотой 165 Гц и топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Премьера и старт продаж запланированы на октябрь. Позже состоится релиз на глобальном рынке.

А уже в начале 2026 года состоится презентация Samsung Galaxy S26 Ultra. Если информация подтвердится, то нововведений в сравнении с прошлогодним Galaxy S25 Ultra будет довольно много. 

Вас также могут заинтересовать новости: