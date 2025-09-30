Она призналась, что дома все было не так хорошо.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес откровенно рассказала о своем разрыве с Беном Аффлеком и неожиданных уроках, которые она извлекла из этого опыта.

В интервью CBS News Sunday Morning 56-летняя звезда призналась, что их развод стал для нее переломным моментом. "Это изменило меня. Оно помогло мне вырасти так, как я должна была вырасти", - пояснила звезда сцены.

Аффлек выступил исполнительным продюсером в новом фильме Лопес "Поцелуй женщины-паука", который впервые показали на кинофестивале "Сандэнс" в январе. Именно тогда бывшие супруги официально завершили процедуру развода. Вспоминая работу над картиной на фоне личных трудностей, Лопес отметила:

"Это был действительно сложный период. Каждое мгновение на съемочной площадке, каждое мгновение, когда я играла эту роль, я была так счастлива. А потом, когда я возвращалась домой, все было не так хорошо. И я думала: "О, как же мне это совместить?".

Как известно, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма "Gigli" в 2001 году и быстро стали одной из самых ярких голливудских пар начала 2000-х. Их помолвка состоялась в 2002 году, однако свадьба была отменена за день до церемонии в 2003-м. Пара разошлась в 2004 году.

Спустя почти два десятилетия, в 2021 году, они возобновили отношения и в следующем году поженились. Однако со временем в их отношениях начали появляться трудности. В 2025 году супруги подали на развод.

