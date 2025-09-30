Если 'Укрзализныця' повысит грузовые тарифы на 37%, возить ей будет нечего, - АрселорМиттал

Бизнес ожидает понятную финансовую отчетность "Укрзализныци", реальную оценку расходов и долгосрочное планирование, а не ежегодные резкие решения "из-под полы".

Повышение грузовых железнодорожных тарифов на 37% может привести к катастрофическим последствиям для украинской металлургии. Об этом заявил директор департамента публичных закупок АрселорМиттал Кривой Рог Александр Билянский, комментируя инициативу УЗ.

По его словам, для предприятия такой рост тарифов обернется 1,1 млрд грн (26,5 млн долларов) убытков в год. Общие расходы компании на перевозки достигнут 129 млн долларов, ведь для производства 8 млн тонн продукции нужно транспортировать огромные объемы сырья и готовых товаров.

"Мы фактически перекладываем эффективность или неэффективность государственных компаний на плечи бизнеса. Это точно не европейский подход и не клиентоориентированная модель", - подчеркнул Билянский.

Он отметил, что проблема заключается в отсутствии прогнозируемости и прозрачности в тарифообразовании. Бизнес ожидает понятную финансовую отчетность "Укрзализныци", реальную оценку расходов и долгосрочное планирование, а не ежегодные резкие решения "из-под полы".

"Уже были индексации в 2021-2022 годах, теперь 37%, через два года - еще 50%. Это путь в никуда. Нам нужна новая модель, которая базируется на трех принципах: прозрачная отчетность, операционная эффективность и прогнозируемость. Иначе 37% индексации станет разрушением отрасли. Закончится тем, что просто будет нечего возить", - резюмировал топ-менеджер.

Ранее бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей. В ЕБА также подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

Как стало известно, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок. В то же время, по подсчетам экономистов, такое повышение может привести к падению