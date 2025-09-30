Пока нововведение работает только в США и только для онлайн-платформы Etsy

Компания OpenAI объявила о запуске новой функции Instant Checkout для ChatGPT. Теперь пользователи чат-бота могут выбирать и оплачивать товары прямо в диалоговом окне – без необходимости переходить на сторонние сайты.

В пресс-релизе OpenAI описывает ChatGPT как посредника: бот помогает подобрать товар и при согласии пользователя передает платежные данные продавцу в зашифрованном виде. Оплата поддерживается через Apple Pay, Google Pay, Stripe и банковские карты.

При этом цена товара не будет отличаться от таковой на сайте – все расходы берут на себя продавцы, то есть пользователям не придется платить никаких комиссий. Instant Checkout смогут использовать все пользователи ChatGPT, в том числе и бесплатные подписчики.

Таким образом, ChatGPT фактически превращается в виртуальный магазин с поиском, подбором товаров и оплатой "в один клик". Эксперты отмечают, что это может навсегда изменить онлайн-шоппинг: если раньше основными точками входа были Google и Amazon, теперь их роль может постепенно перейти к ИИ-ассистентам.

Пока нововведение работает только в США и только для онлайн-платформы Etsy. Но в ближайшее время компания планирует добавить более миллиона продавцов на Shopify.

Напомним, несколькими днями ранее авторы ChatGPT выпустили сборник из более чем 300 готовых промтов для разных профессий: от разработчиков и дизайнеров до маркетологов, HR-менеджеров и руководителей.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

