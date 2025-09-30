Однако речи о том, что ИИ будет использоваться в разработке игр, пока не идёт.

Electronic Arts готовится к крупнейшей сделке в своей истории - акции компании выкупают за 55 миллиардов долларов. Как пишет Financial Times, часть суммы будет покрыта за счёт 20 миллиардов долга, и инвесторы надеются, что снизить издержки поможет искусственный интеллект.

Каким именно образом планируется использовать ИИ, пока не ясно. Речи о том, что ИИ будет активно использоваться в разработке игр, пока не идёт, но есть опасения, что благодаря этому компания будет проводить сокращения.

В прошлом году генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявлял, что "ИИ во всех его формах всегда был частью нашего творческого пути", подчеркнув, что генеративные технологии компания рассматривает как "самое ядро бизнеса".

Закрыть сделку планируют в первом квартале 2027 финансового года, при условии одобрения регуляторов и акционеров. В письме сотрудникам Уилсон отметил, что перемены дадут EA возможность "усилить креативность команд и ускорить инновации".

Ранее мы рассказывали, что бывший сценарист BioWare считает, что EA может закрыть студию после ухода с биржи. Патрик Уикс полагает, что новым владельцам могут не понравиться "гейские штучки" BioWare.

